В результате это привело к стремительному росту цен на топливо, что уже ощущается и в Украине. Специально для 24 Канала эксперты спрогнозировали, что будет с ценой на нефть, если США начнут наземную операцию в Иране, какой дальше будет цена на топливо в Украине и назвали реальные шаги, как ее снизить.

Почему в Украине рекордно подскочили цены на топливо?

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, что рост стоимости нефти, который можно увидеть на биржах, не отражает реальную цену сырья. Речь идет прежде всего о котировках, демонстрирующих активность спекулятивного капитала, который пытается заработать на колебаниях стоимости финансовых инструментов.

По его словам, на биржах фактически не торгуют физической нефтью, ведь там отсутствуют как экспортеры, так и импортеры. Основными участниками торгов являются финансовые спекулянты.

В то же время рыночная практика такова, что тенденции, сформированные на биржах, со временем влияют и на реальную стоимость нефтепродуктов. Если котировки демонстрируют стабильный восходящий или нисходящий тренд, примерно через две – три недели эти изменения начинают отражаться в фактической цене нефти.

Это происходит не мгновенно, ведь транспортировка сырья требует времени – нефть физически не может добраться от экспортера к импортеру за несколько часов или даже за один день,

– пояснил эксперт.

Сейчас в мировом океане находится примерно 1,2 миллиарда баррелей нефти, которая была отправлена из портов танкерами еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке и по старым ценам. Пока эти объемы не прибудут в порты стран-импортеров, их стоимость будет оставаться на прежнем уровне.

В то же время даже в случае полного перекрытия Ормузского пролива количество нефти в мировом океане сократится лишь частично – примерно до одного миллиарда баррелей. По мнению эксперта, это не повлечет глобального дефицита, ведь до обострения ситуации на Ближнем Востоке в мире ежедневно добывали примерно на три миллиона баррелей больше, чем фактически потребляли.

Реальная цена нефти сейчас ниже, чем показывают биржевые котировки. Она, вероятно, будет расти, однако не столь резко, как это демонстрируют финансовые рынки, где иногда фиксируют повышение почти на 40%,

– отметил Рябцев.

Во многих странах, в частности в Польше и Израиле, рынок горючего работает прозрачнее. Там цены также растут, но прибыль трейдеров обычно не превышает примерно 7% от стоимости проданных нефтепродуктов. Зато в Украине ситуация иная.

Топливный рынок остается неконкурентным и фактически контролируется картелем крупнейших операторов. Они устанавливают цены не только на основе спроса и предложения, но и по собственным договоренностям,

– отметил эксперт.

В результате, по словам Рябцева, сейчас розничная цена бензина и дизельного топлива в Украине уже примерно на 25% выше. Причем дизель дорожает быстрее, чем бензин, из-за роста спроса.

Эксперт подчеркивает, что примерно половина этого подорожания – это спекулятивная составляющая. В то же время правительство не всегда может ее увидеть, ведь даже не имеет полного расчета структуры цены на топливо независимо от данных самих операторов рынка.

Обратите внимание! Председатель парламентского комитета Андрей Герус считает, что цены на бензин в Украине не вырастут до 100 – 150 гривен за литр.

На сколько еще могут вырасти цены на бензин?

Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к стремительному росту цен на топливо в мире, что уже ощущается и в Украине. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что украинское правительство уже пытается реагировать на стремительное подорожание топлива и ищет способы стабилизировать ситуацию.

По словам Пендзина, поведение мировых рынков сейчас очень эмоционально, что проявляется в резких колебаниях цен на топливо. Подобные "ценовые качели" быстро отражаются и на украинских автозаправках.

Чем дороже становится нефть на мировом рынке, тем выше становятся цены на нефтепродукты в Европе. Именно там Украина покупает около 90% топлива. Соответственно, дорогие закупки автоматически приводят к росту цен на украинских АЗС,

– отмечает экономист.

По предварительным подсчетам, если цена на нефть длительное время будет удерживаться на уровне примерно 100 долларов за баррель, это может добавить еще около 10 гривен к стоимости литра топлива на украинских заправках. По мнению эксперта, это уже довольно ощутимое подорожание.

Пока украинцы почти не почувствовали роста цен на продукты питания, поскольку доля расходов на топливо в конечной стоимости продуктов относительно невелика. Однако с началом весенне-полевых работ ситуация может измениться, ведь цены на дизельное топливо играют важную роль в сельском хозяйстве.

Правительство уже пытается сдержать подорожание. В частности, Антимонопольный комитет Украины начал проверку топливных сетей, которые очень быстро повысили цены, даже используя старые, более дешевые запасы топлива.

К теме! Рост цен на топливо в Украине может повлиять на стоимость продуктов питания, прежде всего импортных овощей и фруктов. Подорожание также возможно для мяса и молочных продуктов, однако этот процесс может произойти с задержкой из-за имеющихся запасов кормов у производителей.

Также рассматривается возможность стабилизации цен через государственную компанию Укрнафта. Предполагается, что она могла бы продавать нефтепродукты с минимальной наценкой, чтобы частично успокоить рынок.

Впрочем, по словам Пендзина, пока сеть заправок Укрнафты не является достаточно большой, чтобы полностью снять ажиотаж на рынке. Если же цены на топливо продолжат расти, это может вызвать серьезное беспокойство в обществе, ведь стоимость топлива фактически является одним из ключевых индикаторов цен на большинство товаров.

Как снизить цены на топливо в Украине?

В нынешнем подорожании есть объективная составляющая, но она как минимум вдвое меньше, чем то, что происходит. Однако по мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, украинское правительство имеет ресурсы принуждения для стабилизации ситуации.

В частности, можно заставить раскрыть структуру розничной цены каждого оператора, который работает на рынке, чтобы эта структура была у него на сайте. Тогда можно будет проверить, обоснован ли рост цен, который сейчас наблюдается.

"Чтобы у него была полностью раскрыта и розничная наценка, и обоснованно, почему именно эта розничная наценка значительно выше наценки операторов Польши, Германии, Словакии, Литвы, Румынии и других государств, откуда поступают нефтепродукты", – добавил Рябцев.

Что будет с ценой на нефть в случае наземной операции в Иране?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что стоимость нефти потенциально может достичь исторических максимумов. По его словам, многое будет зависеть от решений, которые примет Дональд Трамп.

9 марта цены на нефть уже поднялись примерно до 120 долларов за баррель. В то же время в Катаре предупредили о возможном прекращении производства углеводородов. Подобный сценарий может коснуться и других государств Персидского залива. Поэтому международные медиа допускают, что цена барреля нефти может вырасти до 150 долларов, а в отдельных случаях даже приблизиться к 200.

По мнению эксперта, такие прогнозы не являются фантастическими – они вполне реальны при определенных условиях.

Сейчас финансовые рынки реагируют очень эмоционально, ведь четкой стратегии развития событий нет. Основная причина – неизвестно, сколько продлится конфликт с Ираном и решат ли США начать наземную операцию. Если это произойдет, цена на нефть может подскочить до 200 долларов за баррель. Кроме того, до сих пор не понятно, какова истинная цель войны,

– объясняет Пендзин.

Официально Вашингтон заявлял, что главной задачей является ликвидация ядерной программы Ирана. Однако эти планы не предусматривали затяжного конфликта. Сейчас же Трамп говорит о намерении активно влиять на процесс избрания нового руководства Ирана, подчеркивая, что без согласования с США такие решения не будут приниматься, а противостояние может затянуться.

Экономист также отметил, что крупнейшим бенефициаром этой ситуации становится Владимир Путин. Российская нефть марки Urals сейчас продается примерно по 90 долларов за баррель, что является очень выгодной ценой для российской экономики. Кроме того, из-за рисков блокирования Ормузского пролива на рынке может возникнуть дефицит нефти. В такой ситуации Китай и Индия уже активизировали переговоры по увеличению закупок российского сырья.

Сейчас существует реальная угроза прекращения добычи нефти в регионе Персидского залива, на который приходится около 27% мирового производства. Если это произойдет, компенсировать такой объем потерь не сможет ни одна страна. Поэтому мировые рынки и в дальнейшем будут оставаться нестабильными, пока не станет понятно, как и когда завершится конфликт между США, Израилем и Ираном.

Энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл считает, что проблема заключается в том, что пытается сделать администрация Дональда Трампа в Иране, то вероятно это принесет пользу россиянам и тем, кто находится с ними в союзе.

Если Ормузский пролив будет закрыт в течение длительного времени и американцы не смогут гарантировать проход для кораблей, то цена начнет расти,

– отметил энергетический стратег.

Он вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году цена на нефть резко выросла. Она достигла отметки почти 120 долларов за баррель, но потом начала снижаться.

В течение последнего года цена на нефть была необычно низкой – снизилась до 60 – 70 долларов за баррель. Такая цена была значительным преимуществом для Дональда Трампа, когда он принимал решение по операции в Иране. Ведь на рынке более года был профицит нефти, поэтому цены продолжали падать.

По словам О'Доннелла, американцы никогда не имели столь удачной рыночной ситуации, если бы они захотели пойти против Ирана и вывести его с рынка. Однако если война дальше будет продолжаться, цена начнет стремительно расти.

Какова ситуация в других странах с ценами на топливо?