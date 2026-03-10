Як здорожчання палива вплине на посівну?

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що питома вага витрат на паливо-мастильні матеріали є невелика, тому теперішнє зростання не суттєво позначиться на цінах. Економіст також не виключає, що здорожчання бензину та дизелю на українських АЗС вплине на весняно-польові роботи.

В частині весняно-польових робіт на врожай 2026 року ми з вами побачимо видатки, які потім дадуть серйозно негативний ефект,

– додає він.

Натомість перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Михайло Непран зауважує, що чимало аграріїв на сьогодні вже зробили запаси пального на посівну за старими цінами торік.

Тобто подорожчання може зачепити транспортні перевезення, автоперевезення, логістику. Тобто, більше це все-таки транспортна складова, яка безумовно впливатиме на все дотичне,

– каже Непран.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 9 березня, середні ціни на пальне такі:

Бензин А-95 – 69,02 гривні за літр,

Бензин А-92 – 66,11 гривні за літр,

Дизпальне – 71,60 гривні за літр,

Автогаз – 40,69 гривні за літр.

Зверніть увагу! Середні ціни на пальне не відображають реальну ситуацію на ринку, адже це усереднений показник.

