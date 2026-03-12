Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснил, что повышение цен имеет несколько причин. По его словам, государство имеет инструменты, которые могут сделать формирование цены на топливо более понятным для потребителей.

Цены на топливо растут быстрее, чем должны

Резкое подорожание топлива после новостей о войне на Ближнем Востоке имеет определенную логику. Однако оно не связано напрямую с реальной ценой нефти, которая физически поставляется на рынок.

Напомним: война на Ближнем Востоке и риск блокировки Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть и топливо. Альтернативные маршруты через трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ существуют, но их мощности значительно меньше пропускной способности пролива, которая обеспечивает около 20 миллионов баррелей в сутки.

Эксперт обратил внимание, что на биржах торгуют не самой нефтью, а финансовыми инструментами, которые отражают ожидания трейдеров и движение спекулятивного капитала.

То, что сейчас растет на биржах, то не является ценой нефти. Это котировки, которые отражают интенсивность притока или оттока спекулятивного капитала,

– пояснил Рябцев.

Он отметил, что такие биржевые сигналы не переходят в реальную экономику мгновенно. Между изменением котировок и фактической ценой нефти всегда есть временной лаг.

Если на биржах формируется восходящий или нисходящий тренд, то через две – три недели эти изменения отражаются и в реальной цене нефти,

– отметил эксперт.

Это связано с логистикой поставок. Нефть, которая уже находится в танкерах в Мировом океане, была куплена по старым ценам и продолжает двигаться к импортерам независимо от новых биржевых колебаний.

Почему топливо в Украине дорожает быстрее?

Ситуация на украинском рынке топлива отличается от многих европейских стран. Там рост цен также есть, однако наценка трейдеров значительно ограничена правилами конкуренции. Эксперт объяснил, что в большинстве государств, откуда Украина получает нефтепродукты, операторы зарабатывают на продаже топлива относительно немного. Часть этих средств идет не только в прибыль, но и на покрытие расходов сетей.

В Польше, в Израиле, в других государствах рост цен есть, но трейдеры зарабатывают не более 7% на стоимости проданных нефтепродуктов,

– пояснил Рябцев.

В Украине, по словам эксперта, ситуация другая. Рынок топлива фактически не имеет реальной ценовой конкуренции, а крупнейшие операторы могут влиять на формирование стоимости.

У нас картель. Это объединение крупнейших операторов, которые устанавливают цены не по соотношению спроса и предложения, а по сговору,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его словам, часть подорожания топлива в Украине может быть связана не только с рыночными факторами, но и с поведением самих участников рынка.

Государство не может контролировать цены на топливо

Рябцев также обратил внимание на проблему государственного контроля за рынком топлива. По его словам, даже регуляторы не имеют инструментов, чтобы точно оценить, как формируется конечная цена.

Вниманию! Антимонопольный комитет проверяет резкое синхронное повышение цен на АЗС. Регулятор отмечает, что одинаковые цены еще не является доказательством картеля, ведь рынок реагирует на мировые котировки и импортную зависимость.

Есть объективная составляющая в нынешнем подорожании, но она как минимум вдвое меньше, чем то, что мы видим реально,

– пояснил Рябцев.

Эксперт отметил, что государство фактически не имеет точных инструментов для анализа того, как формируется цена на топливо. Из-за этого сложно проверить, насколько обоснованной является розничная наценка операторов.

Антимонопольный комитет даже не способен определить структуру цены и наценку операторов,

– отметил он.

По словам Рябцева, одна из причин заключается в устаревших методиках анализа рынка. Большинство правил, по которым оценивают поведение операторов, были разработаны еще в начале 2000-х годов, когда рынок топлива выглядел совсем иначе.

Что может сделать правительство, чтобы снизить цены на топливо?

Власть имеет инструменты для того, чтобы сделать рынок горючего более прозрачным. Прежде всего нужно заставить операторов открыто показывать, как формируется конечная цена на заправках. Эксперт объяснил, что потребители фактически не видят структуры стоимости горючего. Из-за этого сложно понять, какая часть цены является объективной, а какая формируется через наценку сетей.

Нужно, чтобы правительство заставило раскрыть структуру розничной цены каждого оператора, который работает на рынке,

– подчеркнул Рябцев.

Он отметил, что такая информация должна быть публичной. В частности, операторы должны показывать розничную наценку и объяснять, почему она отличается от наценок в странах, откуда Украина импортирует нефтепродукты.

Чтобы эта структура была у него на сайте вывешена и чтобы можно было проверить, обоснованным ли является тот рост цен, который мы сейчас наблюдаем,

– добавил эксперт.

По словам Рябцева, прозрачность формирования цен могла бы стать одним из первых шагов к снижению стоимости топлива для потребителей.

