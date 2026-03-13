Как изменится стоимость проезда на Киевщине?

С 11 марта на территории Киевщины вводится в действие плата за услуги по оформлению пригородных билетов, о чем пишут в "Пассажиры Киева".

Сейчас цены на поездки установлены следующие:

с использованием регистраторов расчетных операций в кассах и пригородных поездах – 7 гривен;

с использованием программно-технического комплекса самообслуживания – 6,70 гривен;

с использованием автоматизированной системы учета оплаты проезда КП "Главный информационно-вычислительный центр" – 4,20 гривен;

с использованием мобильных кассовых POS терминалов КП "Главный информационно-вычислительный центр" в пригородных поездах – 7 гривен.

Обратите внимание! Если билеты оформляются через мобильное приложение "Укрзализныци", то комиссионный сбор не взимается.

Отмечается, что ранее стоимость проезда в городской электричке составляла 15 гривен. Однако сейчас (за исключением мобильного приложения) она составляет 15 гривен + комиссия в соответствии со способом оплаты. То есть сейчас цена проезда – от 19,2 гривны до 22 гривен.

В то же время в Telegram-канале "Реальный Киев" сообщили, что информация о росте стоимости проезда в частных маршрутках Киева подтвердилась.

В частности это касается маршруток № 586, 200к, 434, 187, 205, 171, 537, 529, 212, 509, 193, 410, 577, 401, 496, 504, 555, 166, 720, 415, 499, 227, 475, 410, 203, 718.

Обратите внимание! Причинами подорожания является рост стоимости горючего, запасных частей и обеспечения выезда автобусов на линию.

Что известно о подорожании проезда в столице?