Что сейчас происходит в России?
Структурную слабость региональных бюджетов показали совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Читайте также Россия скоро станет ненужной: как США вытесняют Путина с рынка нефти
Российские регионы входят в новый год со все более глубоким ощущением безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики,
– отметили в разведке.
Худшую ситуацию можно увидеть в "традиционно депрессивных субъектах":
- Калмыкии;
- Марий Эл;
- Псковской области.
Модель выживания подобных регионов десятилетиями строилась на федеральных трансфертах. Но эти потоки неустанно сокращаются. В то же время доступ к кредитам – стремительно сужается.
В частности предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода формируют:
- хроническая задолженность;
- отсутствие интереса инвесторов;
- снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода.
А проблемы промышленных регионов только усиливают общую картину – угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных причин "минусов" в бюджете страны.
Падение мировых цен на уголь, давление западных санкций, а также окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 миллиардов рублей.
Хакасия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная "Русгидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов,
– объяснили в Службе внешней разведки.
"Теряют опору" и металлургические регионы также. Например, в Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 миллиардов рублей. Влияет также затяжной кризис на предприятиях "Русала".
В Вологодской области ситуацию обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым. И это настолько влияет на обстоятельства, что экономисты отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года.
Не следует забывать и об областях со "специфическими рисками" – Астрахань ожидает падение ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики до 2028 года. Причиной является истощение нефтегазовых месторождений и нехватка ресурсов для запуска новых.
Напомним! А Курская и Белгородская области превратились в прифронтовые территории.
Сейчас федеральный бюджет страны не просто ограничен в ресурсах, он сосредоточен на войне в Украине. В частности внутренний спрос не растет. А средств денег у населения или инвесторов не становится больше. Поэтому регионам приходится выживать без поддержки и каких-либо перспектив.
Напомним, что власти России также усилит контроль над денежными переводами и цифровыми платежами граждан. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Надзорные органы будут получать данные непосредственно от платежных систем, а не только через банки,
– объяснили в заметке.
Речь идет о расширении мониторинга "нетипичных" транзакций между физическими лицами, а также доступ регуляторов к данным платежных систем и ускоренный обмен информацией между ведомствами. В частности, банки смогут блокировать операции сроком до двух суток.
Обратите внимание! Изменения являются наиболее опасными для жителей временно оккупированных территорий – для них применяется еще более строгий контроль. Любой перевод, даже семейный, может быть признан "нетипичным" только из-за украинского происхождения получателя.
Что известно о ситуации в оккупации?
- На временно оккупированных территориях выросли тарифы на коммунальные услуги. И это несмотря на то, что инфраструктура остается поврежденной, а "услуги" предоставляются не постоянно.
- Также тарифы выросли и в самой России – с 1 января 2026 года. Вторая волна "повышения" ожидается осенью.
- Подобные действия показывают реальное состояние экономики России. Она становится слабее из-за западных санкций и расходов на войну.