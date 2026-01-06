Что происходит на оккупированной Луганщине?

С 1 января 2026 года на временно оккупированной Луганщине системно прекращают действие региональных социальных выплат, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Нововведение происходит в рамках перехода на федеральные стандарты России. Под отмену попадают:

пособия семьям с детьми; людям с инвалидностью; гражданам без пенсионных прав; компенсации на проезд, ЖКУ и твердое топливо.

Фактически это означает демонтаж остатков социальной поддержки без введения реальных компенсаторных механизмов,

– объяснили в ЦНС.

Еще накануне зимних праздников органы социальной защиты прямо сообщали многодетным и опекунским семьям: старые нормы уже не действуют. Однако новые еще не приняты.

Поэтому люди остаются "один на один" с вопросами питания, лечения, обеспечения детей и тому подобное. Например, семья в Рубежном семья, которая занимается семью детьми, осталась без каких-либо выплат.

Аналитики ЦНС объясняют: сокращение социальных программ на оккупированных территориях происходит на фоне уменьшения финансирования со стороны России. Так выделение средств на гражданские социальные нужды урезают, а значительная часть бюджетных средств направляется:

на премии; единовременные выплаты; содержание мобилизованных для войны против Украины.

Заметьте! Оккупанты сознательно лишают гражданское население базовых гарантий, оставляя детей, опекунов и людей с инвалидностью без защиты. А деньги перераспределяют на военные нужды.

Напомним, что на оккупированной Луганщине было известно и о других проблемах. В частности там могут закрыться шахты, о чем сообщили в российском медиа "The Moscow Times".

Работникам пообещали: если будет принято решение о консервации шахт, то работникам предложат перевод на другие предприятия угольной отрасли или переобучение на другие актуальные специальности с последующим трудоустройством.

Обратите внимание! Решение о финансировании не приняли, однако местные власти считают, что добыча должна быть сохранена.

Что еще происходит на оккупированной Луганщине?