Что происходит на оккупированной Луганщине?
С 1 января 2026 года на временно оккупированной Луганщине системно прекращают действие региональных социальных выплат, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Нововведение происходит в рамках перехода на федеральные стандарты России. Под отмену попадают:
- пособия семьям с детьми;
- людям с инвалидностью;
- гражданам без пенсионных прав;
- компенсации на проезд, ЖКУ и твердое топливо.
Фактически это означает демонтаж остатков социальной поддержки без введения реальных компенсаторных механизмов,
– объяснили в ЦНС.
Еще накануне зимних праздников органы социальной защиты прямо сообщали многодетным и опекунским семьям: старые нормы уже не действуют. Однако новые еще не приняты.
Поэтому люди остаются "один на один" с вопросами питания, лечения, обеспечения детей и тому подобное. Например, семья в Рубежном семья, которая занимается семью детьми, осталась без каких-либо выплат.
Аналитики ЦНС объясняют: сокращение социальных программ на оккупированных территориях происходит на фоне уменьшения финансирования со стороны России. Так выделение средств на гражданские социальные нужды урезают, а значительная часть бюджетных средств направляется:
- на премии;
- единовременные выплаты;
- содержание мобилизованных для войны против Украины.
Заметьте! Оккупанты сознательно лишают гражданское население базовых гарантий, оставляя детей, опекунов и людей с инвалидностью без защиты. А деньги перераспределяют на военные нужды.
Напомним, что на оккупированной Луганщине было известно и о других проблемах. В частности там могут закрыться шахты, о чем сообщили в российском медиа "The Moscow Times".
Работникам пообещали: если будет принято решение о консервации шахт, то работникам предложат перевод на другие предприятия угольной отрасли или переобучение на другие актуальные специальности с последующим трудоустройством.
Обратите внимание! Решение о финансировании не приняли, однако местные власти считают, что добыча должна быть сохранена.
Что еще происходит на оккупированной Луганщине?
- Также на оккупированной Луганщине продолжается "национализация жилья". То есть если владельцы не появляются в течение 30 дней, то имущество признают бесхозным. В дальнейшем его передают под контроль оккупационных властей.
- Оккупационная власть таким образом забирает чужие квартиры. Делается это без суда, без компенсаций и без права возврата.
- В первую очередь россияне "национализируют" целые помещения в центральных районах города. То есть те, которые имеют коммуникации и не требуют масштабного ремонта.