Як штучний курс рубля впливає на економіку Росії?

Вона може стати катастрофою як для російської економіки, так і для населення країни, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

З початку року рубль подорожчав до долара на 37,7% – зі 103,4 у січні до приблизно 77. Так валюта різко відхилилась від бюджетного орієнтира у 96,5 рублів за долар на кінець року.

Попри спроби подати здорожчання як успіх, фінансові аналітики вказують на штучний характер курсу, який підтримують:

висока ключова ставка; пригнічений імпорт; примусові продажі валютної виручки.

Саме ця комбінація рішень і створила валютний перекіс, який підриває базові економічні баланси,

– зазначили у розвідці.

Зауважте! Включення рубля до переліку найприбутковіших активів року поряд із платиною, сріблом, паладієм та золотом підкреслює "аномальність ситуації", адже рубль дорожчає всупереч логіці ринку. І ціна цього вимірюється трильйонами

Наприклад, зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трильйонів рублів, тоді як прибутки нафтогазового сектору впали на 22% за 11 місяців 2025 року.

Крім того, при курсі близько 77 рублів за долар електроенергія для російських підприємств коштує 0,117 долара за кіловат-годину – дорожче, ніж у низці країн G20, зокрема Китаї, Канаді та Саудівській Аравії.

Непродумана монетарна політика дає збій і на споживчому фронті. Попри сильний рубль, імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до 89 мільярдів доларів зі 100,5 мільярдів доларів роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни ж, які десятиліттями зберігали заощадження у валюті, вже відчули наслідки курсових експериментів. Так 100 тисяч доларів еквівалентні понад 103 мільйони рублів на початку року, але наразі вони – близько 77 мільйонів.

Водночас споживчі ціни, а також послуги ЖКГ, зростають у рази швидше за інфляцію.

Зверніть увагу! Валютне зміцнення, яке будується виключно на адміністративних рішеннях, працює проти економіки Росії – і знову коштом простих росіян.

З початку 2025 російська валюта – рубль – зміцнилась на 45%. Про це пише Bloomberg.

Наприкінці 2025 року долар коштував приблизно 78 рублів. Ці цифри близькі до тих, що були на початку повномасштабного вторгнення.

Проте такий курс рубля підриває конкурентоспроможність. Кремль втрачає природні переваги

Цікаво! Водночас слабший рубль покращить ситуацію не тільки для експортерів та бюджету, а й для всієї економіки країни.

