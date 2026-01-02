Що відбувається з прибутками Росії щодо нафти та газу?

У Мінфіні країни заявили, що доходи від нафти та газу будуть падати, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Найнижчий рівень з 1970-х років: експорт російського газу до Європи рекордно впав

Як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Частка нафтогазових надходжень до бюджету лише кілька років тому вона становила 50%.

За підрахунками відомства, цьогоріч вона скоротиться до 23%. І в наступні роки також продовжить своє падіння.

Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України,

– зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Але війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу. Експерти відзначили, що цього року Кремль був вимушений торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток.

Росія витратила західні ринки через війну. Тому змушена здійснювати поставки нафти до Індії та Китаю. Проте з величезними знижками – часто вони становлять приблизно 50% ціни.

Зауважте! Не закінчуючи війну, Москва власними руками знищує економічний фундамент країни останніх років.

Чи Індія купує російську нафту наразі?

Індія вже поновила купівлі російської нафти. Про це пише Bloomberg. Щонайменше три танкери з нафтою Urals вказують наступний пункт призначення – завод Reliance Industries Ltd на західному узбережжі Індії. Прибуття очікують вже до кінця цього місяця.

Що відомо про купівлю російського СПГ?