Що відбувається з прибутками Росії щодо нафти та газу?
У Мінфіні країни заявили, що доходи від нафти та газу будуть падати, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Частка нафтогазових надходжень до бюджету лише кілька років тому вона становила 50%.
За підрахунками відомства, цьогоріч вона скоротиться до 23%. І в наступні роки також продовжить своє падіння.
Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України,
– зазначили у Центрі протидії дезінформації.
Але війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу. Експерти відзначили, що цього року Кремль був вимушений торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток.
Росія витратила західні ринки через війну. Тому змушена здійснювати поставки нафти до Індії та Китаю. Проте з величезними знижками – часто вони становлять приблизно 50% ціни.
Зауважте! Не закінчуючи війну, Москва власними руками знищує економічний фундамент країни останніх років.
Чи Індія купує російську нафту наразі?
Індія вже поновила купівлі російської нафти. Про це пише Bloomberg. Щонайменше три танкери з нафтою Urals вказують наступний пункт призначення – завод Reliance Industries Ltd на західному узбережжі Індії. Прибуття очікують вже до кінця цього місяця.
Що відомо про купівлю російського СПГ?
У 2025 році Китай отримав 22 партії російського скрапленого природного газу. І це попри західні санкції.
Пекін не планує відмовлятися від цих постачань. Ба більше, країна хоче їх наростити у 2026 році. Станом на зараз держава почала розгортати свій внутрішній "тіньовий флот".