Скільки СПГ отримав Китай від Росії?
За даними аналітичних компаній Kpler і LSEG, одна партія скрапленого газу Росії відправилася до Китаю із Портової, а решта – з експортного проєкту Arctic LNG, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Проти цих двох російських проєктів раніше запровадили санкції як США, так Євросоюз, намагаючись скоротити нафтогазові доходи Росії, які йдуть на фінансування війни.
Втім, дві китайські державні компанії мають частки по 10% у Arctic LNG 2:
- China National Petroleum Corp (CNPC);
- та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
Тому й не дивно, що російський підсанкційний СПГ активно транспортується до Китаю.
Усі 22 партії газу доставили до СПГ-термінала Бейхай, що розташований на південно-західному узбережжі країни.
Аналітики Kpler відстежили танкери з підсанкційним вантажем, які прибули до Бейхаю із російського Arctic LNG 2:
- Арктик Мулан – 8 серпня;
- Восход – 6 вересня;
- Зоря – 9 вересня;
- Буран – 12 вересня;
- Ірис – 16 вересня;
- Арктик Мулан – 22 вересня;
- Арктик Восток – 30 вересня;
- Лаперуз – 9 жовтня;
- Арктик Метагаз – 14 жовтня;
- Арктик Мулан – 17 жовтня;
- Ірис – 23 жовтня;
- Арктик Восток – 27 жовтня;
- Лаперуз – 30 жовтня;
- Арктик Мулан – 11 листопада;
- Восход – 20 листопада;
- Арктик Піонер – 22 листопада;
- Арктик Восток – 26 листопада;
- Арктик Мулан – 4 грудня;
- Зоря – 11 грудня;
- Ірис – 30 грудня;
- Арктик Мулан – 31 грудня.
З "Портової" до Бейхаю СПГ прибув лише одного разу – танкер "Валера" доставив вантаж 8 грудня.
Варто знати! Виданню не вдалося встановити, хто був власником та оператором суден, які перевозили підсанкційний газ до Китаю.
Як Китай нарощує імпорт СПГ з Росії?
Китай не збирається відмовлятися від російського СПГ і надалі. Ба більше, за інформацією Bloomberg, Пекін прагне наростити постачання з Росії, тому почав розгортати свій внутрішній "тіньовий флот", який зможе транспортувати паливо та обходити західні санкції.
- Наразі Китай, який є одним із лідерів у світі за імпортом СПГ, значні обсяги палива отримає через трубопроводи.
- Однак морські закупівлі СПГ у Росії часто дешевші та одночасно дозволяють зміцнити зв'язки двох економік.
Втім, на сьогодні ініціатива з розбудови власного "тіньового флоту" Китаю поки знаходиться на ранньому етапі. Це нелегка задача, адже танкери для перевезення СПГ перевозять паливо при -162°C і потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж інші продукти.
Зауважте! Європа планує повністю відмовитися від російського СПГ з 2027 року, тому Москві доводиться шукати інші ринку для збуту своєї продукції.
Як зросли постачання СПГ у 2025 році?
Світовий ринок скрапленого природного газу у 2025 році досяг нового рекорду. За оцінками аналітиків Kpler, обсяги експорту СПГ за рік зросли приблизно на 4% у порівнянні з 2024-м і сягнули близько 429 мільйонів тонн. Така динаміка стала найвищою за останні три роки.
США та Канада забезпечили основний приріст постачань, а американські експортери у 2025 році, ймовірно, вперше в історії перевищили рубіж у 100 мільйонів тонн експортованого СПГ за рік.
Найбільшими споживачами скрапленого газу традиційно залишаються країни Азії, насамперед Китай і Японія. Водночас Сполучені Штати зберегли статус головного постачальника СПГ для Європи. Лише у першій половині 2025 року європейські країни імпортували американський скраплений газ на суму близько 13,7 мільярда євро.
На цьому тлі плани Росії щодо різкого нарощування виробництва СПГ фактично зірвалися. Як визнав віцепрем’єр Олександр Новак, Москва розраховувала до 2030 року вийти на рівень 100 мільйонів тонн скрапленого газу на рік і зайняти до 20% світового ринку. Однак реалізацію цих амбітних цілей заблокували західні санкції.