Что происходит с доходами России по нефти и газу?

В Минфине страны заявили, что доходы от нефти и газа будут падать, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Самый низкий уровень с 1970-х годов: экспорт российского газа в Европу рекордно упал

Как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Доля нефтегазовых поступлений в бюджет всего несколько лет назад она составляла 50%.

По подсчетам ведомства, в этом году она сократится до 23%. И в последующие годы также продолжит свое падение.

Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Но война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа. Эксперты отметили, что в этом году Кремль был вынужден торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток.

Россия потратила западные рынки из-за войны. Поэтому вынуждена осуществлять поставки нефти в Индию и Китай. Однако с огромными скидками – часто они составляют примерно 50% цены.

Заметьте! Не заканчивая войну, Москва собственными руками уничтожает экономический фундамент страны последних лет.

Покупает ли Индия российскую нефть сейчас?

Напомним, что Индия уже возобновила покупки российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

По меньшей мере три танкера с нефтью Urals указывают следующий пункт назначения – завод Reliance Industries Ltd на западном побережье Индии. Прибытие ожидают уже до конца этого месяца.

Что известно о покупке российского СПГ?