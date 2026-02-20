Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що проблеми з нафтовими доходами вже впливають на фінансування російського бюджету. За його словами, це ще не криза, але тенденція може змінити позицію Москви у переговорах.

Проблеми з нафтою вже відчутні для бюджету

Накопичення рекордних запасів нафти є не просто ринковим коливанням, а симптомом глибших труднощів. Для Росії експорт енергоносіїв залишається ключовим джерелом фінансування війни, тому будь-які перебої з продажами одразу створюють бюджетний тиск. Уже зараз влада змушена коригувати фінансову політику.

Це вже прояв проблем для Росії,

– наголосив Фесенко.

За його словами, йдеться не лише про санкційні обмеження. На ситуацію вплинули й зміни на глобальному нафтовому ринку, а також посилення контролю за експортними схемами. Через це російська влада почала активніше використовувати резервні кошти.

Росія зараз змушена скорочувати певні соціальні програми,

– зазначив він.

Він підкреслив, що поки це ще не повноцінна криза, але тенденція є небезпечною. Якщо зниження доходів продовжиться, це може суттєво вплинути і на економіку, і на переговорну позицію Москви.

Спрацювали не лише санкції

Проблеми з продажем російської нафти пов'язані не тільки із санкційною політикою. Важливу роль відіграють і стратегічні інтереси США на глобальному нафтовому ринку. Йдеться про боротьбу за контроль над ключовими потоками постачання та обмеження так званого тіньового танкерного флоту.

Тут не тільки санкції спрацювали. Тут і позиція американців,

– зазначив Фесенко.

Активні дії Вашингтона спрямовані не лише проти Росії. США формують додатковий важіль впливу в переговорах із Китаєм, де енергетичний фактор відіграє стратегічну роль.

До уваги! Через сильне зледеніння у Фінській затоці Росія зіткнулася з труднощами морського експорту нафти через Балтійське море. Судна змушені чекати криголамного супроводу по кілька днів, а в першій половині лютого експорт із Приморська скоротився приблизно на третину. Додатковим фактором залишаються санкції проти тіньового флоту.

Контроль над нафтовими потоками стає частиною ширшої геополітичної гри.

Боротьба з тіньовим танкерним флотом – це не тільки тиск на Росію. Це боротьба за контроль над глобальним нафтовим ринком,

– пояснив він.

Водночас він зауважив, що інтереси США в цій сфері об'єктивно працюють проти Москви. Обмеження експортних можливостей і ускладнення схем постачання посилюють фінансовий тиск на російський бюджет.

Дисконт на російську нафту різко зріс

Окремою проблемою для Москви стало не лише накопичення запасів, а й погіршення умов продажу. За його словами, через обмеження та зміну кон'юнктури російська нафта продається з дедалі більшим дисконтом. Це безпосередньо скорочує валютні надходження навіть у тих випадках, коли експорт формально триває.

Дисконт на російську нафту зараз досягає 29 доларів за барель. Це величезні цифри,

– наголосив Фесенко.

Він зазначив, що раніше різниця в ціні становила 5 – 7 доларів, а тепер вона зросла майже до 30. Така маржа означає суттєве падіння експортної виручки, навіть без повної зупинки постачань. За різними оцінками, втрати вже вимірюються десятками відсотків.

За різними оцінками, росіяни вже втратили близько 20% експортної виручки від продажу нафти,

– зазначив він.

На його думку, поки що йдеться про передкризову фазу. Однак якщо тенденція збережеться, вона неминуче позначиться і на бюджеті, і на можливостях фінансувати війну.

Тіньовий флот може стати наступною точкою тиску

Резерви для посилення економічного тиску на Росію ще залишаються. У Євросоюзі вже підготовлено 20-й пакет санкцій, який передбачає жорсткіші заходи саме в цьому напрямку.

Є ресурси і резерви для посилення цього тиску на Росію. Це стосується, в першу чергу, тіньового танкерного флоту,

– наголосив Фесенко.

Він підкреслив, що саме подальше посилення обмежень може стати визначальним фактором.

Нагадаємо! У ЄС у межах 20-го пакета санкцій розглядають жорсткіші заходи проти російських танкерів, зокрема можливе блокування судноплавства в Балтійському морі. У Москві вже заявили про можливу відповідь у разі арештів або конфіскації суден.

Водночас рішення ще потребує згоди всіх країн ЄС, а тут можуть виникнути політичні труднощі.

Якщо цей пакет буде реально діяти і почнуть блокувати та арештовувати тіньові танкери, це стане вагомим важелем впливу на Росію,

– зазначив він.

Якщо тенденція до скорочення нафтових доходів збережеться, це впливатиме не лише на економіку, а й на переговорну позицію Кремля.

