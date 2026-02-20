На фоне экономического давления и кадрового кризиса амбиции Владимира Путина под серьезной угрозой. Об этом пишет издание The Economist.

Смотрите также Сработали не только санкции: в России критическая проблема с продажей нефти

Почему Россия уже проиграла в войне против Украины?

В материале издания отмечается, что армия оккупантов с июня 2021 года по май 2024 года смогла продвинуться лишь на 60 километров, тогда как в крупных конфликтах прошлого подобные операции приносили тысячи километров территории.

Ситуацию на фронте значительно ухудшают внутренние распри. Авторы пишут о дефиците квалифицированных бойцов, низком моральном духе солдат и актуальной проблеме дезертирства. В то же время российское войско остается отрезанным от жизненно необходимых каналов связи и логистики из-за ограничения коммуникаций, речь идет о блокировании приложения Телеграмм и сети Старлинк.

В The Economist считают, что ход войны не способны изменить даже многочисленные удары России по критической инфраструктуре Украины. Рост долгов, сокращение доходов, трудности с распределением ресурсов, в частности с трудоустройством возвращенных с фронта солдат, создают серьезные проблемы для экономики России.

Интересно! В комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус заметил, что Россия чувствует удар по бюджету. Подтверждением этого является сокращение нефтегазовых доходов страны. В январе 2026 года бюджетный дефицит в России достиг 22 миллиардов долларов, что на 3,27 миллиарда больше, чем в январе 2025 года.



По приведенным Reuters данным Kpler, морской экспорт российской сырой нефти сократился с 3,8 миллиона баррелей в сутки в декабре до 3,4 миллиона – в январе. В феврале же он составляет около 2,8 миллиона баррелей.

Специалисты указывают, что Москва больше полагается на финансы, чем на патриотизм, для набора военных, а игнорирование ветеранов и отсутствие компенсаций семьям погибших только повышают стоимость вербовки.

Все вышеупомянутые вызовы угрожают амбициям Путина стать признанным великим лидером. Никакие дипломатические успехи не смогут решить ключевых проблем, которые стоят перед Кремлем на фронте и внутри государства.

Санкции против России продолжаются: что известно?