Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что если россияне покажут ограниченное количество техники, то это будет еще больший репутационный удар по их пропаганде. Поэтому врагу легче сказать, что "оперативная ситуация не позволяет".

"Они не хотят позориться на весь мир. Прежде всего среди собственного населения. 9 мая – это большая идеологическая дата для их обычного гражданина, который ждет увидеть "величие Москвы". Ее не получится показать. Получится показать это личным составом", – сказал он.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему Владимир Путин боится провести парад на 9 мая с военной техникой. Вообще отменить парад на 9 мая Россия не может себе позволить. Однако там решили не тянуть технику на Красную площадь. Прежде всего большая часть российской техники уже уничтожена. Ряд предприятий или уже ремонтируют поврежденную "броню", или сильно загружены работой, а часть из них уже попадала под удары Сил обороны Украины. Кроме того, пропагандистский эффект от парада уже исчезает.

Возможно, в лучшем случае полетают какие-то самолеты, но и этого может не произойти. Потому что они могут работать по другим задачам, если украинские дроны хорошо поработают. Этого нельзя исключать.

Очевидно, что россияне будут проводить парад. Потому что это большая идеологическая дата в рамках их пропаганды. Но это не будет большое шоу "победобесия", как привыкли видеть россияне. Это будет ограниченная история, которую и так расшатают для народа, вбросят в это деньги, сделают пропагандистскую картинку,

– объяснил майор ВСУ.

Почему Путин просит защитить парад?

Россия хочет перемирия 9 мая. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук отметил, что Владимир Путин обратился с этим предложением к Дональду Трампу, хотя евроатлантические государства отмечают День памяти 8 мая. Так называемый глава Кремля просто хочет защитить свой парад.

То есть он прямым текстом говорит: "Защити мой парад. В прошлом году защищал Си Цзиньпин, теперь твоя очередь настала". Потому что Роберт Фицо – это не та фигура, которая сможет защитить Путина во время празднования "дня победы",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на параде не будет ветеранов Второй мировой войны, а так называемые "герои сво". Поэтому интересно, какую "победу" будут праздновать в России.

Идея перемирия на 9 мая: что известно?

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Кремлевский диктатор заговорил о мире на 9 мая. Мол, он готов остановить боевые действия в этот день.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею перемирия на 9 мая. По его словам, Киев не получал никаких предложений по этому поводу ни от Москвы, ни от Вашингтона. Лидер поручил своим дипломатам обратиться к США для получения деталей, прежде чем принимать решение.