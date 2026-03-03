Чому Росія позивається до суду?

Це перший подібний позов Росії від моменту початку війни, передає Bloomberg.

Дивіться також Путін заговорив про заморожені мільярди: як Кремль заганяє американських перемовників у пастку

Позов російський Центробанк подав до Загального суду ЄС у Люксембурзі. Він стосується регламенту Європейської ради від 12 грудня 2025 року.

У заяві банку від 3 березня зазначається, що цей регламент ЄС нібито порушує базові та невід'ємні права, гарантовані міжнародними законами, а саме:

право на доступ до правосуддя;

недоторканність власності;

та принцип суверенного імунітету держав та їхніх центральних банків.

Фахівці зазначають, що цей позов може мати вийти далеко за межі питання щодо заблокованих коштів Москви.

Хоча позов Центробанку Росії формально стосується відносно вузького юридичного питання, він може відкрити шлях до детального вивчення економічних рішень регулятора, спрямованих на підтримку воєнної політики Кремля, яка триває вже п’ятий рік,

– вважають експерти.

Важливо! У Росії наполягають, що через регламент ЄС будь-яке переміщення активів країни-агресорки фактично неможливе на невизначений термін. Це, буцімто, не дозволяє Центробанку і захищати свої права в судах, зокрема, домагатися арбітражних вердиктів щодо цих коштів.

Чому ЄС заблокував російські активи?

Нагадаємо, у грудні минулого року країни ЄС погодилися заблокувати безстроково приблизно 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) російських активів, які заморозили у фінустановах блоку з 2022 року, пише Associated Press.

Застосувавши спеціальну процедуру, призначену для економічних надзвичайних ситуацій, ЄС заблокував активи доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України,

– повідомило видання.

Ба більше, планує утримувати ці кошти заблокованими, доки Москва не виплатить Києву репарацій за завдані збитки під час війни.

Невдовзі після оприлюднення цього рішення ЄС Банк Росії заявив, що вимагатиме компенсацій у місцевих судах від європейських фінансових установ, якщо заморожені активи використають для підтримки України.

Зауважте! Російський регулятор також дорікає Європі за те, що регламент ухвалили більшістю голосів, а не одноголосно. Центробанк стверджує, що Рада ЄС нібито допустила серйозні процедурні порушення.

Як хотіли використати активи Росії?