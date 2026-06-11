Що відомо про платіжки за опалення для киян?
Про те, чому кияни отримують рахунки за тепло в перший місяць літа, пояснили в КП "Київтеплоенерго".
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На сторінці комунального підприємства 11 червня з'явився допис про те, що в січні киянам нарахували на 40% менше плати за тепло. Пов'язують такі показники з тимчасовою відсутністю послуги після російських обстрілів.
Водночас у коментарях кияни пишуть, що сплачували за послугу теплопостачання в січні, а нині отримують чергові платіжки за тепло. Суми різні. Однак у коментарях запевняють, що взимку платили за теплопостачання в повному обсязі. Тож, люди не розуміють, чому зараз мають платити додатково.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Коментарі киян щодо платіжок за тепло / Скриншоти з фейсбуку до допису Київтеплоенерго
Зокрема раніше від постачальника були повідомлення про перерахунок зимових платіжок. Причиною було неналежне надання послуг. Тобто кияни сподівалися побачити в наступних рахунках переплату або менші нарахування. Натомість отримують суми навіть більші за зимові значення. У коментарях користувачі також зазначали, що отримують нові платіжки з сумами в 1300 – 1500 гривень.
Яка реакція Київтеплоенерго?
На ці скарги відповіли в "Київтеплоенерго". У коментарі підприємства йдеться про те, що нарахування за січень надходять лише зараз, бо взимку через ворожі обстріли та руйнування обладнання на це потрібні були додаткові регулювання.
Водночас за постановою Кабміну №638, від червня 2026 року, з'явився окремий алгоритм перерахунку. Тому кияни отримують додаткові платіжки за січень у червні.
Зокрема в компанії акцентували, що під час розрахунків брали коригувальні коефіцієнти для будинків, де в січні теплоносій не працював на необхідному рівні.
Минулий опалювальний сезон – найскладніший за всю історію столиці. Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, серйозні пошкодження систем теплопостачання та робота в екстреному режимі,
– зазначив Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Він також додав, що підприємство Київтеплоенерго виконало перерахунок для 99% споживачів. Йдеться про напад 1 мільйон квартир і відповідно загальну суму знижки в понад 720 мільйонів гривень.
- Нагадаємо, що в Укренерго попередили українців щодо нових листів, які нібито надсилає компанія. Насправді ж це шахраї, які просять перейти за покликанням або спонукають українців завантажувати вкладення.
- Відомо, що темою листа є або квитанція за оплату електроенергії, або ж графік відключення електрики. Зокрема в зону ризику потрапляють користувачі з певними доменами. Наприклад, @i.ua, @ua.fm, @email.ua.