Чому українці отримують листи від Укренерго

Однак компанія попередила, що цим займаються шахраї, про що йдеться у повідомленні Укренерго.

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У листах можуть бути повідомлення на кшталт "Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня", "Квитанція на оплату електроенергії" тощо.

У зоні ризику переважно користувачі поштових скриньок із певних доменів:

@i.ua; @ua.fm; @email.ua.

Зверніть увагу! Розсилка можлива й для абонентів інших поштових сервісів.

Що ж міститься у листі? Адресату пропонують завантажити "документ з офіційного сайту". Але за ним насправді ховається шкідливе програмне забезпечення.

Після запуску програма може:

викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію;

надати стороннім особам доступ до пристрою;

використати його для здійснення кібератак.

Листи начебто надходять з офіційної адреси НЕК "Укренерго": office@ua.energy. Але насправді їх відправляють шахраї. А розсилка листів може здійснюватись із Росії.

Важливо! НЕК "Укренерго" ніколи не розсилає графіки відключень чи квитанції про оплату в особисті повідомлення.

Актуальна інформація про можливі відключення світла публікуються на офіційних сторінках "Укренерго", зокрема у соціальних мережах.

Якщо ж подібний лист надійшов на пошту, то не потрібно переходити за посиланнями чи завантажувати файли. Компанія радить видалити повідомлення з поштової скриньки, а у разі випадкового завантаження – негайно перевірити пристрій антивірусом.

У НЕК "Укренерго" закликали користуватися тільки офіційними джерелами інформації та попереджати про шахрайські схеми своїх родичів і друзів.

Що ще відомо про шахрайські схеми в Україні

Нагадаємо, що шахраї часто прикидаються працівниками банку, аби отримати від людини її банківські дані. У цьому випадку краще розірвати дзвінок. Після цього потрібно самостійно набрати офіційний номер банку, який вказаний на звороті вашої пластикової картки або на офіційному сайті. Таку пораду надала адвокатка Діна Дрижакова.

Також шахраї нещодавно надсилали листи від імені Національного банку. У тексті повідомленні зловмисники спонукали перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів. Але в архіві містилося шкідливе програмне забезпечення.