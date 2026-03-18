Який реальний рівень бідності у Росії?

Водночас частка росіян, які оцінюють свій дохід як вищий за необхідний прожитковий мінімум, зменшилася з 48% до 41%, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Буде гірше, ніж в 90-х, – аналітик спрогнозував бунти "ветеранів" проти Путіна

За нормативами Росстату, межа бідності у IV кварталі становила 17,1 тисячі рублів, а для працездатних росіян – 18,6 тисячі. За оцінками опитаних, сума, яка здатна "забезпечити прожитковий мінімум", за рік зросла на 17%.

Зокрема у лютому вона становила в середньому 43,8 тисячі рублів на людину. Дохід нижче цього рівня торік мали майже 40% росіян.

Межа бідності останні п’ять років визначається індексацією на інфляцію прожиткового мінімуму за IV квартал 2020 року,



Але для малозабезпечених росіян інфляція вища за середню. Наближений до Кремля аналітичний центр ЦМАКП розраховує "інфляцію для бідних" за скороченим споживчим кошиком із мінімального набору продуктів (без вершкового масла, алкоголю тощо), ліків, побутової хімії та житлово-комунальних послуг, без урахування витрат на готелі й транспорт.

Зауважте! Така інфляція зазвичай вища за середню по Росії, яку Росстат розраховує за повним кошиком.

Росіяни переходять у режим економії, про що зазначав Центробанк в огляді регіональної економіки.:

знижується попит на товари не першої потреби;

люди переходять на дешевші продукти;

серед гаджетів дедалі частіше обирають не новинки й флагмани, а старі моделі та бюджетні бренди.

Сума, яка, на думку росіян, дозволяє їм "жити нормально", становить 80,1 тисячі рублів на людину на місяць. За рік вона зросла на 21% – це найбільший річний приріст із 2009 року.

Заможною родину можна вважати за середньомісячного доходу 357,1 тисячі рублів на людину. Ця планка за рік піднялася на 40%.

Цікаво! Раніше російські ЗМІ писали, що сукупні доходи 9,8 мільйона людей, які живуть за межею бідності, становили менше ніж 2 трильйони рублів. І "просто роздавши" найменш забезпеченим п’яту частину витрат на війну проти України, можна було б формально покінчити з бідністю.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?