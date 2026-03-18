Какой реальный уровень бедности в России?

В то же время доля россиян, которые оценивают свой доход как выше необходимого прожиточного минимума, уменьшилась с 48% до 41%, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

По нормативам Росстата, черта бедности в IV квартале составляла 17,1 тысячи рублей, а для трудоспособных россиян – 18,6 тысячи. По оценкам опрошенных, сумма, которая способна "обеспечить прожиточный минимум", за год выросла на 17%.

В частности в феврале она составляла в среднем 43,8 тысячи рублей на человека. Доход ниже этого уровня в прошлом году имели почти 40% россиян.

Предел бедности последние пять лет определяется индексацией на инфляцию прожиточного минимума за IV квартал 2020 года,

– объяснили в материале.

Но для малообеспеченных россиян инфляция выше средней. Приближенный к Кремлю аналитический центр ЦМАКП рассчитывает "инфляцию для бедных" по сокращенной потребительской корзине из минимального набора продуктов (без сливочного масла, алкоголя и т.д.), лекарств, бытовой химии и жилищно-коммунальных услуг, без учета расходов на гостиницы и транспорт.

Обратите внимание! Такая инфляция обычно выше средней по России, которую Росстат рассчитывает по полной корзине.

Россияне переходят в режим экономии, о чем отмечал Центробанк в обзоре региональной экономики..:

снижается спрос на товары не первой необходимости;

люди переходят на более дешевые продукты;

среди гаджетов все чаще выбирают не новинки и флагманы, а старые модели и бюджетные бренды.

Сумма, которая, по мнению россиян, позволяет им "жить нормально", составляет 80,1 тысячи рублей на человека в месяц. За год она выросла на 21% – это самый большой годовой прирост с 2009 года.

Зажиточной семью можно считать при среднемесячном доходе 357,1 тысячи рублей на человека. Эта планка за год поднялась на 40%.

Интересно! Ранее российские СМИ писали, что совокупные доходы 9,8 миллиона людей, живущих за чертой бедности, составляли менее чем 2 триллиона рублей. И "просто раздав" наименее обеспеченным пятую часть расходов на войну против Украины, можно было бы формально покончить с бедностью.

