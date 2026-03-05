Як скоротився ВВП Росії?

Про це в огляді "Про поточну ситуацію в економіці" повідомило Мінекономрозвитку Росії.

Дивіться також Економіка Росії на межі краху: прокремлівські експерти вже б'ють на сполох

Відомство пояснює зниження показника кількома факторами, звісно, не розкриваючи справжні причини спаду:

по-перше, минулого року у грудні, мовляв, була висока база зростання ВВП;

а по-друге, цьогоріч у січні було на два робочих дні менше, ніж минулого року.

Однак це не пояснює скорочення промислового виробництва, яке теж зафіксували у січні:

Індекс промислового виробництва зменшився до -0,8% у річному вимірі після прискорення темпів зростання до 3,7% у грудні 2025-го.

Випуск обробної промисловості скоротився на 3,0% після зростання на 7,8% наприкінці минулого року.

До того ж у січні на цілих 16% впали обсяги будівельних робіт в Росії після зростання на 4,8% у попередньому місяці. Виправдання цьому Мінекономіки знайшло в погоді.

У січні 2026 року фіксувалися значно нижчі температури, ніж у січні 2025 року,

– сказали у відомстві.

Важливо! Однак російський центробанк наприкінці січня 2026 року оптимістично залишив прогноз зростання ВВП у 2026 році незмінним в діапазоні від 0,5% до 1,5%..

Чому скорочується ВВП Росії?

У 2023 – 2024 роках ВВП країни--агресорки стрімко зростав на 4,1% і 4,9% відповідно. Це зростання було підживлене значними державними витратами на оборонну промисловість для ведення війни проти України.

Однак цей імпульс згас. І минулого року економіка Росії різко загальмувала та перейшла до стагнації, пише The Moscow Times. У 2025 році ВВП зріс лише на 1%.

Це пояснюється цілим комплексом причин:

розширенням західних санкцій;

уповільнення внутрішнього попиту;

дорогими кредитами тощо.

Втім, російська влада не визнає масштабу проблеми і називає уповільнення економіки "керованим охолодженням" або "м’якою посадкою". А російський диктатор Володимир Путін наказав боротися з інфляцією.

Відновити темпи зростання економіки та інвестиційної активності вже у 2026 році,

– наказав Путін.

Однак Мінекономіки почало песимістичніше дивитися на перспективи російської економіки, змістивши терміни її відновлення на 2027 рік.

Зауважте! Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році до 0,8%. Таким чином, економіка Росії зростатиме приблизно в чотири рази повільніше, ніж світова економіка (3,3%).

Що ще відомо про ситуацію в економіці Росії?