Как сократился ВВП России?
Об этом сообщило в обзоре "О текущей ситуации в экономике" сообщило Минэкономразвития России.
Ведомство объясняет снижение показателя несколькими факторами, конечно, не раскрывая истинные причины спада:
- во-первых, прошлого года в декабре, мол, была высокая база роста ВВП;
- а во-вторых, в этом году в январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году.
Однако это не объясняет сокращение промышленного производства, которое тоже зафиксировали в январе:
- Индекс промышленного производства уменьшился до -0,8% в годовом измерении после ускорения темпов роста до 3,7% в декабре 2025-го.
- Выпуск обрабатывающей промышленности сократился на 3,0% после роста на 7,8% в конце прошлого года.
К тому же в январе на целых 16% упали объемы строительных работ в России после роста на 4,8% в предыдущем месяце. Оправдание этому Минэкономики нашло в погоде.
В январе 2026 года фиксировались значительно более низкие температуры, чем в январе 2025 года,
– сказали в ведомстве.
Важно! Однако российский центробанк в конце января 2026 года оптимистично оставил прогноз роста ВВП в 2026 году неизменным в диапазоне от 0,5% до 1,5%.
Почему сокращается ВВП России?
В 2023 – 2024 годах ВВП страны-агрессора стремительно рос на 4,1% и 4,9% соответственно. Этот рост был подпитан значительными государственными расходами на оборонную промышленность для ведения войны против Украины.
Однако этот импульс угас. И в прошлом году экономика России резко затормозилась и перешла к стагнации, пишет The Moscow Times. В 2025 году ВВП вырос всего на 1%.
Это объясняется целым комплексом причин:
- расширением западных санкций;
- замедлением внутреннего спроса;
- дорогими кредитами и тому подобное.
Впрочем, российские власти не признают масштаба проблемы и называют замедление экономики "управляемым охлаждением" или "мягкой посадкой". А российский диктатор Владимир Путин приказал бороться с инфляцией.
Восстановить темпы роста экономики и инвестиционной активности уже в 2026 году,
– приказал Путин.
Однако Минэкономики начало пессимистично смотреть на перспективы российской экономики, сместив сроки ее восстановления на 2027 год.
Заметьте! Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста российского ВВП в 2026 году до 0,8%. Таким образом, экономика России будет расти примерно в четыре раза медленнее, чем мировая экономика (3,3%).
Что еще известно о ситуации в экономике России?
Прокремлевские аналитики Центра макроэкономического анализа предупреждают, что российская экономика находится буквально на грани стагфляции – состояния, когда рост экономики почти останавливается, а инфляция остается высокой.
Инвестиционная активность в стране падает уже второй квартал подряд, а местные предприятия фактически стали заложниками банковской системы. Сегодня заводы вынуждены тратить почти 40% своей прибыли только на обслуживание кредитов.
Прогнозы на ближайшие месяцы также неутешительны. По оценкам экспертов, к июлю 2026 года с высокой вероятностью российская экономика войдет в рецессию, и это падение вряд ли будет коротким – продлится более года.