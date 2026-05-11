Про це пише телеграм-канал Supernova+.

До теми Треба готуватись до масованої атаки: військовий попередив, як Росія використає перемир'я

Що відомо про пожежу в районі комбінату "Северсталь" в Череповці?

Загоряння виникло на коксохімічному виробництві на території металургійного комбінату "Северсталь".

За словами очевидців, густі стовпи диму видно з різних районів міста. Російська влада заявляє, що ситуація нібито перебуває під контролем і загрози для працівників підприємства немає.

Пожежа на території комбінату "Северсталь" у Череповці / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Попередньо відомо, що на території комбінату загорілися бочки з бензолом та мастилами.

Інформації про постраждалих наразі немає. Причини пожежі офіційно не повідомляють.

Варто зазначити, що місто Череповець розташоване у Вологодській області Росії, за близько 791 кілометр від українського кордону у Сумській області та близько 373 кілометри від Москви.

Де розташований Череповець: дивіться на карті

З якими проблемами нещодавно зіткнувся комбінат "Северсталь"?

Ще у березні 2025 року компанія "Северсталь" зіштовхнулася з труднощами у реалізації інвестиційних проєктів через заборону на залучення мігрантів у Вологодській області. Тоді повідомлялося, що найбільше постраждає проєкт будівництва комплексу з виробництва залізорудних котунів.

У жовтні 2025 року стало відомо, що "Северсталь" в III кварталі 2025 року отримала втричі менший прибуток, ніж за рік до цього. Таким чином виторг зменшився на 18% за квартал.

А у квітні 2026 року фінансові показники "Северсталі" ще погіршилися. Зокрема, прибуток впав на 54%, а компанія змушена скорочувати витрати. Це також пов'язано зі зниженням споживанням сталі на внутрішньому ринку Росії.

Цікаво, що у 2024 році завод "Северсталь" потрапляв під атаку. Повідомлялося, що підприємство тоді атакував безпілотник, а після цього був сильний спалах та великий дим.