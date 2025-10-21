Які збитки у російської компанії?

У ІІІ кварталі "Сєвєрсталь", яка належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, одержала втричі менші прибутки, ніж минулого року – 12,99 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

За підсумками 9 місяців 2025 року прибуток компанії впав на 57%.

Виручка "Сєвєрсталі" скоротилася на 18% за один квартал, а за 9 місяців року – на 14%.

Зменшився і вільний грошовий потік підприємства, тобто кошти, які становлять різницю між витратами та прибутками. У 2025 році він став від'ємним: "Севеєрсталь" з січня по вересень опинилася у мінусі на 21,24 мільярда рублів.

Інакше кажучи, «Сєвєрсталь» втрачала близько 2,3 мільярда рублів щомісяця,

– зазначає видання.

Не рятує від кризи і "грошова подушка" компанії, оскільки від початку 2025 року вона зменшилася ледь не вдвічі – з 128,5 до 72,2 мільярда рублів.

Кризові тенденції в російській та світовій металургії продовжують наростати,

– підтвердив невтішну ситуацію гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов.

Керівник зазначив, що криза пов'язана з тотальним падінням попиту на металургійну продукцію, яке вже досягло 15% і продовжує рости. До того ж знижується ділова активність у всіх ключових галузях, на які орієнтується металургійна галузь.

Варто знати! На "Сєвєрсталь" припадає 14% усієї виплавки сталі в Росії. Однак через значні збитки компанія у 2025 році знову не виплатить своїм акціонерам дивіденди.

Яка ситуація в металургії Росії?

Російська металургійна галузь у 2025 році переживає найглибшу кризу від початку повномасштабного вторгнення до України, зазначає Центр протидії дезінформації. Представники галузі вже скаржаться, що ситуацію вже можна порівняти із кризовими явищами 1990-х.

Російські металурги втратили третину експорту минулого року і змогли продати за кордон лише 20 мільйонів тонн своєї продукції.

У липні 2025 року Росстат зафіксував падіння виробництва у металургії на рівні 10,2% в річному вимірі.

Найбільші виробники металургійної продукції зазнають мільярдних збитків:

Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%;

"Мечел" скоротив продажі на 11%;

Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.

Важливо! Серед головних причин кризи у металургії називають обмеження західних санкцій, втрату зовнішніх ринків та падіння попиту на внутрішньому.

Які наслідки кризи в металургії?