Які збитки у російської компанії?
У ІІІ кварталі "Сєвєрсталь", яка належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, одержала втричі менші прибутки, ніж минулого року – 12,99 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.
Дивіться також Дронова атака вразила найбільший газопереробний завод Росії: прийом газу припинили
- За підсумками 9 місяців 2025 року прибуток компанії впав на 57%.
- Виручка "Сєвєрсталі" скоротилася на 18% за один квартал, а за 9 місяців року – на 14%.
Зменшився і вільний грошовий потік підприємства, тобто кошти, які становлять різницю між витратами та прибутками. У 2025 році він став від'ємним: "Севеєрсталь" з січня по вересень опинилася у мінусі на 21,24 мільярда рублів.
Інакше кажучи, «Сєвєрсталь» втрачала близько 2,3 мільярда рублів щомісяця,
– зазначає видання.
Не рятує від кризи і "грошова подушка" компанії, оскільки від початку 2025 року вона зменшилася ледь не вдвічі – з 128,5 до 72,2 мільярда рублів.
Кризові тенденції в російській та світовій металургії продовжують наростати,
– підтвердив невтішну ситуацію гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов.
Керівник зазначив, що криза пов'язана з тотальним падінням попиту на металургійну продукцію, яке вже досягло 15% і продовжує рости. До того ж знижується ділова активність у всіх ключових галузях, на які орієнтується металургійна галузь.
Варто знати! На "Сєвєрсталь" припадає 14% усієї виплавки сталі в Росії. Однак через значні збитки компанія у 2025 році знову не виплатить своїм акціонерам дивіденди.
Яка ситуація в металургії Росії?
Російська металургійна галузь у 2025 році переживає найглибшу кризу від початку повномасштабного вторгнення до України, зазначає Центр протидії дезінформації. Представники галузі вже скаржаться, що ситуацію вже можна порівняти із кризовими явищами 1990-х.
- Російські металурги втратили третину експорту минулого року і змогли продати за кордон лише 20 мільйонів тонн своєї продукції.
- У липні 2025 року Росстат зафіксував падіння виробництва у металургії на рівні 10,2% в річному вимірі.
Найбільші виробники металургійної продукції зазнають мільярдних збитків:
- Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%;
- "Мечел" скоротив продажі на 11%;
- Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.
Важливо! Серед головних причин кризи у металургії називають обмеження західних санкцій, втрату зовнішніх ринків та падіння попиту на внутрішньому.
Які наслідки кризи в металургії?
Через різке скорочення попиту на метал, високі відсоткові ставки за кредитами та загальне погіршення фінансових показників більшість металургійних підприємств у Росії змушені скорочувати штат.
Як зазначає Reuters, під скорочення насамперед потрапляє допоміжний персонал. Також частина підприємств розглядає варіант переходу на чотириденний робочий тиждень, за прикладом найбільших автовиробників.
У металургійній галузі зараз спостерігається надлишок робочої сили, але компанії поки що намагаються уникати масових звільнень.