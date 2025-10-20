Що відомо про атаку по газопереробному заводу в Росії?
Нині завод був частково пошкоджений, а удар дрона спричинив пожежу в цеху на заводі, яку згодом загасили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго Казахстану.
Також у повідомленні вказано, що 19 жовтня сталася аварійна ситуація внаслідок атаки БпЛА, у зв'язку з чим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак у Кахастані.
Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки що не надана,
– повідомили у Міністерстві.
Нагадаємо, що Україна з серпня посилила атаки на російські НПЗ та інші енергетичні об'єкти, щоб спробувати порушити постачання бензину та позбавити Москву фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Атака по заводу в Оренбурзькій області – це перший зареєстрований удар по заводу, який входить до складу Оренбурзького газохімічного комплексу.
Цей об'єкт, що експлуатується "Газпромом", має річну потужність переробки 45 мільярдів кубічних метрів і обробляє газовий конденсат як з Оренбурзького нафтогазового родовища, так і з казахстанського Карачаганакського родовища.
Що відомо про атаки на російську енергетику?
19 жовтня ЗСУ уразили важливі об'єкти Росії – Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та завод в Оренбурзькій області викликавши вибухи та пожежу, що завдали суттєвих збитків.
18 жовтня невідомі дрони атакували підстанцію 500 кВ "Вешкайма" в Ульяновській області; зупиняли роботу аеропорти Іжевська та Уфи. Підстанція є ключовим елементом енергетичного кільця Поволжя, зв'язуючи кілька регіональних енергосистем.
Україна почала атакувати енергетичні об'єкти на території Росії, щоб унеможливити перетікання електроенергії зі Сходу на Захід. Вразливі точки включають станції, через які електроенергія іде, зокрема, до Москви, які можна уразити.