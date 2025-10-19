Зокрема, в Оренбурзі чули вибухи в районі газзаводу, про що місцеві жителі сповістили у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий телеграм-канал Supernova+.

Напередодні Росія втратила підстанцію під Ульяновськом: виведено з ладу головний енерговузол

Що відомо про удар дронами по Оренбургу?

За даними російських моніторингових ресурсів, близько 3 ночі за Києвом в Оренбурзькій області оголосили загрозу ударних БпЛА. А вже за годину, Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Оренбурга.

Оренбург Росія атака дрони БпЛА вибух газзавод 19.10.2025
Попередньо, в Оренбурзі прилетіло в районі газзаводу / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Як пише російський телеграм-канал Shot, місцеві чули над Оренбургом від 5 до 7 вибухів і було видно в небі яскраві спалахи. Жителі Оренбурга кажуть, що начебто працювала ППО. Щоправда, опісля в одному з районів почалося задимлення.

Оренбург Росія атака дрони БпЛА вибух газзавод 19.10.2025
Пожежа в районі газзаводу в Оренбурзі / Фото з телеграм-каналу Supernova+

До слова, на початку 2025 року дрони також атакували газопереробний завод в Оренбурзі. Тоді довелося евакуювати робітників підприємства.

Зверніть увагу! Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробленні природного газу та газового конденсату. Серед продукції – природний газ, елементарна сірка, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, які використовують у нафтохімічній промисловості.

Гучно також було в Самарі: що там могли атакувати дрони?

Російські моніторингові ресурси повідомляли, що в Самарі та Новокубишевську загрозу удару БпЛА оголосили близько 1 години ночі за Києвом. Також в аеропорту Самари ввели тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Новокуйбишевськ НПЗ Самара вибухи безпілотники дрони 19.10.2025
Дим підіймається біля Новокубишевського НПЗ / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Вже під ранок російські та українські телеграм-канали заявляли, що під ударом знову опинився Новокуйбишевський НПЗ. Після атаки безпілотників і вибухів очевидці в районі заводу бачили чорний дим.

Працює "пе-ве-о": вибухи та стовп диму над Новокубишевськом – відео

Увага ненормативна лексика! 18+

Заводу п***ець: сильна пожежа на Новокуйбишевському НПЗ

Додамо, що Новокуйбишевськ розташовується за 20 кілометрів від Самари. Прилітає сюди вже не вперше. Востаннє місцевий НПЗ дрони атакували наприкінці вересня.

Останні удари по НПЗ та інших енергооб'єктах у Росії та на окупованих територіях

  • 11 жовтня ракети вдарили по ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді. В результаті атаки в місті на тривалий час зникло світло, а вуличне освітлення вночі не працює досі.
  • Згодом у Криму під удар потрапили Таврійська ТЕС і електропідстанцію "Кафа".
  • 12 жовтня під атаку потрапила електропідстанція в селищі Вигоничі на Брянщині.
  • 13 жовтня дрони вдарили по Феодосійському морському нафтовому терміналу та підстанції, спричинивши масштабну пожежу та пошкодження інфраструктури. Згідно із супутниковиим знімками, там вигоріло майже все.
  • 15 – 16 жовтня дрони вразили НПЗ у Волгограді, Уфі та Саратові. Всюди спалахнули пожежі.

Як розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу, приблизно 40% НПЗ Росії вже уражено. Це б'є по економіці та логістиці ворога. За його словами, виходячи з ресурсних можливостей, наші сили обирають те, що сьогодні найбільш важливо. І тому атакують саме НПЗ ворога, а не Москву.