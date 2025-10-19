Зокрема, в Оренбурзі чули вибухи в районі газзаводу, про що місцеві жителі сповістили у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий телеграм-канал Supernova+.

Напередодні Росія втратила підстанцію під Ульяновськом: виведено з ладу головний енерговузол

Що відомо про удар дронами по Оренбургу?

За даними російських моніторингових ресурсів, близько 3 ночі за Києвом в Оренбурзькій області оголосили загрозу ударних БпЛА. А вже за годину, Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Оренбурга.



Попередньо, в Оренбурзі прилетіло в районі газзаводу / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Як пише російський телеграм-канал Shot, місцеві чули над Оренбургом від 5 до 7 вибухів і було видно в небі яскраві спалахи. Жителі Оренбурга кажуть, що начебто працювала ППО. Щоправда, опісля в одному з районів почалося задимлення.



Пожежа в районі газзаводу в Оренбурзі / Фото з телеграм-каналу Supernova+

До слова, на початку 2025 року дрони також атакували газопереробний завод в Оренбурзі. Тоді довелося евакуювати робітників підприємства.

Зверніть увагу! Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробленні природного газу та газового конденсату. Серед продукції – природний газ, елементарна сірка, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, які використовують у нафтохімічній промисловості.

Гучно також було в Самарі: що там могли атакувати дрони?

Російські моніторингові ресурси повідомляли, що в Самарі та Новокубишевську загрозу удару БпЛА оголосили близько 1 години ночі за Києвом. Також в аеропорту Самари ввели тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.



Дим підіймається біля Новокубишевського НПЗ / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Вже під ранок російські та українські телеграм-канали заявляли, що під ударом знову опинився Новокуйбишевський НПЗ. Після атаки безпілотників і вибухів очевидці в районі заводу бачили чорний дим.