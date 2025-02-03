Про загрозу атаки безпілотників повідомили ще о 6 годині ранку. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Загроза БпЛА в Оренбурзі

В районі селища Холодні Ключі утворилося справжнє автобусне скупчення – "розвозки" зі співробітниками Оренбурзького газопереробного та гелієвого заводів вишикувалися в довжелезну чергу вздовж узбіччя.

Транспорт не пустили на підприємства через повітряну тривогу, виходити з автобусів було суворо заборонено.

Офіційних коментарів від газопереробного заводу наразі немає. Російські ЗМІ пишуть про побоювання, буцімто дрони могли вилетіти з території сусіднього Казахстану.

Натомість мешканці розташованого неподалік села Павлівка Оренбурзького району повідомляють про "дивний гул" у небі.

Що розповіли в ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко поширив відео евакуації співробітників підприємства. За словами лейтенанта, Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробленні природного газу та газового конденсату.

Серед продукції – природний газ, елементарна сірка, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, які використовують у нафтохімічній промисловості.

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Зріджені гази можуть застосовуватися у військових галузях, включаючи виробництво палива, хімічних компонентів і матеріалів для військової техніки,

– зазначає Коваленко.

До слова, вогонь уже охопив значну територію Астраханського газопереробного заводу. Це один із ключових об'єктів російської енергосистеми, важливий для фінансування оборонної сфери держави-агресора. На місці працюють пожежники.