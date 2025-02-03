Об угрозе атаки беспилотников сообщили еще в 6 часов утра. Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Угроза БпЛА в Оренбурге

В районе поселка Холодные Ключи образовалось настоящее автобусное скопление – "развозки" с сотрудниками Оренбургского газоперерабатывающего и гелиевого заводов выстроились в длинную очередь вдоль обочины.

Транспорт не пустили на предприятия из-за воздушной тревоги, выходить из автобусов было строго запрещено.

Официальных комментариев от газоперерабатывающего завода пока нет. Российские СМИ пишут об опасениях, якобы дроны могли вылететь с территории соседнего Казахстана.

В то же время жители расположенного неподалеку села Павловка Оренбургского района сообщают о "странном гуле" в небе.

Что рассказали в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко показал видео эвакуации сотрудников предприятия. По словам лейтенанта, Оренбургский газоперерабатывающий завод специализируется на переработке природного газа и газового конденсата.

Среди продукции – природный газ, элементарная сера, пропан, бутан, смеси сжиженных газов и другие компоненты, которые используют в нефтехимической промышленности.

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Сжиженные газы могут применяться в военных отраслях, включая производство топлива, химических компонентов и материалов для военной техники,

– отмечает Коваленко.

К слову, огонь уже охватил значительную территорию Астраханского газоперерабатывающего завода. Это один из ключевых объектов российской энергосистемы, важный для финансирования оборонной сферы государства-агрессора. На месте работают пожарные.