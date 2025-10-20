Что известно об атаке по газоперерабатывающему заводу в России?

Сейчас завод был частично поврежден, а удар дрона вызвал пожар в цехе на заводе, который впоследствии потушили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

Также в сообщении указано, что 19 октября произошла аварийная ситуация в результате атаки БпЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Кахастане.

Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена,

– сообщили в Министерстве.

Напомним, что Украина с августа усилила атаки на российские НПЗ и другие энергетические объекты, чтобы попытаться нарушить поставки бензина и лишить Москву финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Атака по заводу в Оренбургской области – это первый зарегистрированный удар по заводу, который входит в состав Оренбургского газохимического комплекса.

Этот объект, эксплуатируемый "Газпромом", имеет годовую мощность переработки 45 миллиардов кубических метров и обрабатывает газовый конденсат как с Оренбургского нефтегазового месторождения, так и с казахстанского Карачаганакского месторождения.

Что известно об атаках на российскую энергетику?