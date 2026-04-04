Цікаво, що у січні "Роскосмос" уже переносив розробку ракет-носіїв "Ангара" з Московського центру Хрунічева до філії в Омську. Про це повідомляє The Telegraph.

Чому Путін ховає виробництво ракет вглиб Росії?

Глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов заявив, що Державний космічний науково-виробничий центр імені Хрунічева тепер працюватиме в Омську. А от ракетні двигуни будуть виготовляти у Пермі.

Корпорація займається, зокрема, міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерним потенціалом РС-28 "Сармат".

До слова, російські ЗМІ запевняють, що ракети "Сармат" – "найсмертельніша зброя у світі", але при цьому їхні випробування провалилися уже щонайменше 5 разів. Наприклад, у листопаді ця "суперзброя Путіна" вибухнула під Оренбургом. У мережі тоді показували феєричне відео із фіолетовим "грибом" диму.

У "Роскосмосі" запевняють, що рішення про перенесення потужностей прийняли через високі накладні витрати.

"Вартість промислового серійного виробництва в Хімках стає надмірною через високі накладні витрати", – заявив глава корпорації.

Але, на думку аналітиків, насправді це насправді пов'язано із посиленням українських далекобійних атак.

До того ж у березні у Росії визнали, що "жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці" від обстрілів. Зокрема, секретар ради безпеки Росії Сергій Шойгу попередив про небезпеку для Уральських гір і далі.

А речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що захистити всю критичну інфраструктуру Росії "неможливо".

