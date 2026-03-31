Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что атаки по Усть-Луге в Ленинградской области были вполне прогнозируемы. Потому что, когда состоялась первая волна дроновых атак, россияне не сделали соответствующих выводов относительно собственной ПВО.

Какую настоящую цель преследуют атаки по Ленинградской области?

Свитан отметил, что украинские командиры приняли грамотное решение отправлять дроны именно этим маршрутом и дальше, пока враг не начнет перебрасывать ПВО в Ленинградскую область, снимая с других направлений.

"Это оптимальный вариант на этом этапе давить на этот регион до тех пор, пока россияне не будут снимать ПВО из Крыма или из Новороссийска и не перебросят туда. Когда перекроют, наша последняя волна, заходящая на Ленинградскую область, будет полностью сбита", – объяснил военный эксперту.

Обратите внимание! В ночь на 31 марта в седьмой раз подряд был атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Взрывы были слышны в городе Усть-Луга и в Киришском, Лужском и Тосненском районах. В результате предыдущих атак, в частности 29 марта, в порту возникли новые возгорания.

После этого, по его словам, можно или направлять дроны в Оленьи в Мурманскую область, или на Юг, где не менее пяти портов – Тимрюк, Кавказ, Тамань, Туапсе и Новороссийск. Эти направления будут пустым от системы противовоздушной обороны, по крайней мере она будет иметь меньшую плотность из-за того, что ее перебросят в Ленинградскую область.

Поэтому украинским силам нужно давить, пока враг не начнет двигаться. По военной логике, это, как заметил полковник запаса, оптимальный вариант – растянуть противника по флангам. То есть сначала удар по Усть-Луге, потом, например, запустить несколько волн по Новороссийску, чтобы враг побежал в обратную сторону.

А потом можно нанести удары по той же Москве. Однако для этого нужно или большое количество ракет на крыле, или баллистика,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому, добавил военный эксперт, для этого, вероятно, соберут 500 – 700 аэросредств. Однако прежде всего нужно растянуть противника по флангу.

Какие еще российские объекты были под атаками?

Ночью 30 марта под ударом находился химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области. Химическое предприятие является одним из ведущих в России в производстве азотных удобрений.

В ночь на 28 марта был атакован стратегический нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в России. В результате попадания на предприятии возникло возгорание.

После удара по порту в Приморске в Ленинградской области 23 марта возник пожар на нефтетерминале. Россияне не могли потушить пламя в течение нескольких дней.