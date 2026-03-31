Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що атаки по Усть-Лузі у Ленінградській області були цілком прогнозовані. Тому що, коли відбулась перша хвиля дронових атак, росіяни не зробили відповідних висновків щодо власної ППО.

Яку справжню мету переслідують атаки по Ленінградській області?

Світан наголосив, що українські командири ухвалили грамотне рішення відправляти дрони саме цим маршрутом і далі, поки ворог не почне перекидати ППО у Ленінградську область, знімаючи з інших напрямків.

"Це оптимальний варіант на цьому етапі – тиснути на цей регіон доти, доки росіяни не зніматимуть ППО з Криму або з Новоросійська й не перекидатимуть туди. Коли перекриють, наша остання хвиля, що заходить на Ленінградську область, буде повністю збита", – пояснив військовий експерту.

Зверніть увагу! Проти ночі 31 березня всьоме поспіль було атаковано порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії. Вибухи було чутно у місті Усть-Луга та у Кіришському, Лужському та Тосненському районах. Внаслідок попередніх атак, зокрема 29 березня, у порту виникли нові займання.

Після цього, за його словами, можна або направляти дрони до Оленьї у Мурманську область, або на Південь, де щонайменше п'ять портів – Тимрюк, Кавказ, Тамань, Туапсе та Новоросійськ. Ці напрямки будуть порожнім від системи протиповітряної оборони, принаймні вона матиме меншу щільність через те, що її перекинуть у Ленінградську область.

Тому українським силам потрібно тиснути, поки ворог не почне рухатися. За військовою логікою, це, як зауважив полковник запасу, оптимальний варіант – розтягнути противника по флангах. Тобто спочатку удар по Усть-Лузі, потім, наприклад, запустити кілька хвиль по Новоросійську, щоб ворог побіг у зворотний бік.

А потім можна завдати ударів по тій самій Москві. Однак для цього потрібна або велика кількість ракет на крилі, або балістика,

– зазначив Роман Світан.

Тому, додав військовий експерт, для цього, вірогідно, зберуть 500 – 700 аерозасобів. Проте найперше потрібно розтягнути противника по флангу.

Які ще російські об'єкти були під атаками?

Вночі 30 березня під ударом перебував хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті Самарської області. Хімічне підприємство є одним із провідних у Росії у виробництві азотних добрив.

У ніч на 28 березня було атаковано стратегічний нафтопереробний завод "Ярославський" у Росії. Внаслідок влучання на підприємстві виникло займання.

Після удару по порту у Приморську у Ленінградській області 23 березня виникла пожежа на нафтотерміналі. Росіяни не могли загасити полум'я впродовж кількох днів.