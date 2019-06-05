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      Жена Зеленского посетила украинских военнослужащих в Брюсселе – фото

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      Жена Зеленского посетила украинских военнослужащих в Брюсселе
      Жена Зеленского посетила украинских военнослужащих в Брюсселе / president.gov.ua

      Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила украинских военнослужащих в Брюсселе. Они проходят реабилитацию вследствие пулевых ранений.

      Зеленская посетила местный госпиталь имени королевы Астрид и передала украинским военнослужащим приветствие от президента Украины, говорится на сайте Администрация президента.

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      Елена Зеленская отметила, что у военных позитивный настрой.

      Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки – написали от души. Мы все вас ценим и ждем,
      – добавила она.

      В госпитале реабилитацию проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвийчук. Все они получили пулевые ранения во время войны на Донбассе.

      олена зеленська українські військові шпиталь брюссель
      Елена Зеленская посетила украинских военнослужащих в Брюсселе // Фото: Администрация Президента

      Майор Дмитрий Кучеря отметил, что в госпитале есть современное оборудование, а у врачей навыки обследования и лечения, поэтому это способствует эффективной реабилитации.

      Кроме того, лечение украинцев финансирует бельгийская сторона. В то же время брюссельские врачи получают опыт работы с огнестрельными ранениями.

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      В брюссельской больнице находятся 3 украинских военнослужащих// Фото: Администрация Президента

      Между тем, Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.

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      Теги: Евросоюз Новости Украины Владимир Зеленский Бельгия Война на Донбассе Елена Зеленская Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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