Жена Зеленского посетила украинских военнослужащих в Брюсселе – фото

Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила украинских военнослужащих в Брюсселе. Они проходят реабилитацию вследствие пулевых ранений.

Зеленская посетила местный госпиталь имени королевы Астрид и передала украинским военнослужащим приветствие от президента Украины, говорится на сайте Администрация президента.

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Елена Зеленская отметила, что у военных позитивный настрой.

Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки – написали от души. Мы все вас ценим и ждем,

– добавила она.

В госпитале реабилитацию проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвийчук. Все они получили пулевые ранения во время войны на Донбассе.



Елена Зеленская посетила украинских военнослужащих в Брюсселе // Фото: Администрация Президента

Майор Дмитрий Кучеря отметил, что в госпитале есть современное оборудование, а у врачей навыки обследования и лечения, поэтому это способствует эффективной реабилитации.

Кроме того, лечение украинцев финансирует бельгийская сторона. В то же время брюссельские врачи получают опыт работы с огнестрельными ранениями.



В брюссельской больнице находятся 3 украинских военнослужащих// Фото: Администрация Президента

Между тем, Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.