Дружина Зеленського відвідала українських військових у Брюсселі – фото

Дружина президента України Олена Зеленська відвідала українських військових у Брюсселі. Вони проходять реабілітацію унаслідок кульових поранень.

Зеленська відвідала місцевий шпиталь імені королеви Астрід і передала українським військовим вітання від президента України, йдеться на сайті Адміністрація президента.

Читайте також: Дружина Зеленського поділилася враженнями про перший візит за кордон в якості першої леді

Олена Зеленська зазначила, що у військових позитивний настрій.

Мені здається, що це найголовніше для одужання. Володимир переказує вам вітання. Він не зміг сьогодні приїхати. Вчора ми підписували листівки – написали від душі. Ми всі вас цінуємо та чекаємо,

– додала вона.

У шпиталі реабілітацію проходять майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвійчук. Усі військові отримали кульові поранення під час війни на Донбасі.



Олена Зеленська відвідала українських військових у Брюсселі// Фото: Адміністрація Президента

Майор Дмитро Кучеря зазначив, що у шпиталі є сучасне обладнання, а лікарі мають навички обстеження й лікування, тож це сприяє ефективній реабілітації.

Окрім того, лікування українців фінансує бельгійська сторона. Натомість брюссельські лікарі отримують досвід роботи з вогнепальними пораненнями.



У брюссельській лікарні перебувають 3 українських військових// Фото: Адміністрація Президента

Тим часом, Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.