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      Дружина Зеленського відвідала українських військових у Брюсселі – фото

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      Дружина Зеленського відвідала українських військових у Брюсселі
      Дружина Зеленського відвідала українських військових у Брюсселі / president.gov.ua

      Дружина президента України Олена Зеленська відвідала українських військових у Брюсселі. Вони проходять реабілітацію унаслідок кульових поранень.

      Зеленська відвідала місцевий шпиталь імені королеви Астрід і передала українським військовим вітання від президента України, йдеться на сайті Адміністрація президента.

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      Олена Зеленська зазначила, що у військових позитивний настрій.

      Мені здається, що це найголовніше для одужання. Володимир переказує вам вітання. Він не зміг сьогодні приїхати. Вчора ми підписували листівки – написали від душі. Ми всі вас цінуємо та чекаємо,
      – додала вона.

      У шпиталі реабілітацію проходять майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвійчук. Усі військові отримали кульові поранення під час війни на Донбасі.

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      Олена Зеленська відвідала українських військових у Брюсселі// Фото: Адміністрація Президента

      Майор Дмитро Кучеря зазначив, що у шпиталі є сучасне обладнання, а лікарі мають навички обстеження й лікування, тож це сприяє ефективній реабілітації.

      Окрім того, лікування українців фінансує бельгійська сторона. Натомість брюссельські лікарі отримують досвід роботи з вогнепальними пораненнями.

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      У брюссельській лікарні перебувають 3 українських військових// Фото: Адміністрація Президента

      Тим часом, Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Євросоюз Олена Зеленська Бельгія
      Джерело: 24 канал
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