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      Україна має продовжувати свій рух до ЄС, – Зеленський

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      Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск
      Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.

      Зеленський наголосив, що Європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави, благополуччя українського народу, запорука прискореного економічного і технологічного зростання.

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      Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

      Окрім того, президент України заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.

      Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі,
      – сказав Зеленський.

      Президент сказав, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців та прискорить економічне зростання.

      У свою чергу, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС і надалі підтримуватиме суверенітет України, незалежність і територіальну цілісність.

      Ми готові продовжувати нашу роботу з імплементації угоди про асоціацію ЄС і України. Вона вже дала багато позитивних результатів у торгівлі, інвестиціях, які є позитивом для наших громадян з обох сторін,
      – зазначив Туск.

      До слова, Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрівся також з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Політики обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, засвідчили зацікавленість у розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Євросоюз Новини політики Дональд Туск Євроінтеграція
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