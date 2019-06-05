Україна має продовжувати свій рух до ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.

Зеленський наголосив, що Європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави, благополуччя українського народу, запорука прискореного економічного і технологічного зростання.

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Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Окрім того, президент України заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.

Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі,

– сказав Зеленський.

Президент сказав, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців та прискорить економічне зростання.

У свою чергу, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС і надалі підтримуватиме суверенітет України, незалежність і територіальну цілісність.

Ми готові продовжувати нашу роботу з імплементації угоди про асоціацію ЄС і України. Вона вже дала багато позитивних результатів у торгівлі, інвестиціях, які є позитивом для наших громадян з обох сторін,

– зазначив Туск.

До слова, Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрівся також з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Політики обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, засвідчили зацікавленість у розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.