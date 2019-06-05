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      Украина должна продолжать свое движение в ЕС, – Зеленский

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      Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск
      Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.

      Зеленский отметил, что Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства, благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста.

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      Владимир Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

      Кроме того, президент Украины заявил, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.

      Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве,
      – сказал Зеленский.

      Президент сказал, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев и ускорит экономический рост.

      В свою очередь, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность.

      Мы готовы продолжать нашу работу по имплементации соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Она уже дала много положительных результатов в торговле, инвестициях, которые являются позитивом для наших граждан с обеих сторон,
      – отметил Туск.

      К слову, Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня встретился также с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Политики обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и ЕС, показали заинтересованность в развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Дональд Туск Евросоюз Евроинтеграция
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