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      Провокація від команди Порошенка, – у Зеленського прокоментували плагіат у його промові

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      У Зеленського прокоментували його ідентичну Порошенку промову
      У Зеленського прокоментували його ідентичну Порошенку промову / Колаж 24 каналу

      Адміністрація Президента проведе службове розслідування через ідентичність фрагментів виступу Володимира Зеленського в Брюсселі і виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність".

      Прес-секретар Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Святослав Цеголко стверджує, що Зеленський поцупив частину промови у свого попередника.

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      Зеленський і справді на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі використав цілий абзац, який Порошенко виголосив на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

      Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі,
      – сказав Зеленський у Брюсселі.

      Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": відео

      Тому, заступник глави Адміністрації Президента Володимира Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював розслідування.

      "Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка", – розповіли в АП.

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      У президента окремо зауважили, що зміст і порядок денний переговорів Зеленського з керівниками ЄС та НАТО формувався окремо працівниками його Адміністрації. Тому, представники "попередньої влади", тобто п'ятого президента Петра Порошенка, не мали впливу на питання, які чинний гарант обговорював з європейськими партнерами України.

      Якщо підтвердиться приватна співпраця держслужбовців МЗС із Петром Порошенком, в АП Зеленського обіцяють зробити "жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки".

      Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка,
      – наголосили у Зеленського.

      Зауважимо, це вже не перший випадок, коли Зеленського звинувачують у плагіаті. Так раніше мережею розповсюджувалася інформація, що шостий президент України свій виступ на iForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними – читайте у нашому матеріалі.

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      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Володимир Зеленський Курйозні новини МЗС України Адміністрація Президента Президент України Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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