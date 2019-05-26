Зеленського звинуватили у плагіаті: що про це відомо

Мережею шириться інформація, що шостий президент України свій виступ наiForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними.

Користувачі здебільшого говорять про ту частину виступу Зеленського, де він розповідає про Гутенберга, мобільні телефони в Африці та онлайн банкінг.

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Так, справді у книзі The Future. Declassified мовиться про речі, на яких наголошував Зеленський, і про них можна прочитати у межах двох сторінок. Зауважимо, що президент взяв з цієї книги лише ключові тези, натомість жодної повної цитати собі не приписував.



Фрагмент книги The Future Declassified Метью Барроуза, яку використав Зеленський

Плагіат: що про це гооворять закон і науковці

Згідно з законом України "Про авторське право та суміжні права", плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Щоправда, вичерпного та загальноприйнятого визначення цього терміну наразі немає. До прикладу, Словник української мови визначає його, як "привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання в своїх працях чужого твору без посилання на автора".

У своїй статті "Плагіат: його різновиди та заходи протидії" Володимир Зуб і Микола Дем’яненко зазначають, що автори одного з найбільших англомовних ресурсів для виявлення плагіату "Turnitin" класифікують його як:

– видавання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї жодних змін;

– копіювання значної частини чужої роботи у свою без внесення в запозичене жодних змін;

– "маскування плагіату" самостійним написанням перехідних речень між скопійованими частинами;

– внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо);

– повне запозичення текстів з інших джерел, але цілковите їхнє перефразування;

– видання власної колись уже написаної роботи за нову.

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Професор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт з посиланням на онлайновий словник Merriam-Webster пише, що “займатися плагіатом” означає:

– красти або видавати (ідеї або слова іншого) за свої власні;

– використовувати (чиюсь продукцію) без зазначення джерела;

– повністю або частково вкрасти мистецький, науковий або інший твір чи роботу та видати їх за свою;

– представляти як нову та оригінальну ідею або продукт, отримані з існуючого джерела.

Відтак, можна стверджувати, що Володимир Зеленський повністю твір у своїй роботі не використав, однак деякі думки з книги Метью Барроуза The Future, Declassified видав за свої.

Виступ Володимира Зеленського на iForum: дивіться відео

Розкритикував Володимира Зеленського за виступ на iForum і чинний міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, гарант неправильно вжив слово "дигіталізація", сказавши "діджеталізація". Також є прийнятним і варіант "цифровизація".

Крім того, Омелян кинув такі докори у бік Зеленського:

– медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина – по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлі;

– приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевненими, що Україна розміщується на мапі Європи та у нас вже є мобільний зв’язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було;

– вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди;

– СЕТАМ (система електронних боргів) і геокадастр – на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури – вже на етапі переведення на блокчейн;

– в Україні відбувається вибухове зростання кількості електрокарів.

Водночас, Омелян звинуватив Зеленського в тому, що той виступав російською, а не державною українською.

Крім того, мережею поширюється допис, що нібито Володимир Зеленський сплагіатив своє привітання киян з днем міста. Однак, до автентичності цього тексту виникають великі питання.