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      Критики не боюся, – Зеленський про пікет проти себе і затримання активістів у Рівному

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      Зеленський прокоментував затримання активістів у Рівному, які вимагали його імпічменту
      Зеленський прокоментував затримання активістів у Рівному, які вимагали його імпічменту / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох активістів, які вийшли у центр Рівного з плакатами про "імпічмент президента". Гарант закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

      Глава держави зауважив, що у правоохоронних органах проведуть службову перевірку інциденту.

      Читайте також: Негоже МВС гратися в політику, – Геращенко про затримання мітингувальників у Рівному

      З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше,
      – наголосив Зеленський

      Також, президент звернувся до поліцейських, аби ті не затримували політичних активістів та підкреслив, що "не боїться критики".

       

      Що відомо про інцидент з затриманнями у Рівному? 25 травня у центрі Рівного поліція затримала двох молодих людей, які вийшли на одиночний мітинг із плакатами, на яких писало: "Імпічмент президенту" і "Не кумовство, а по-братськи". 20-тирічний хлопець і 16-річна дівчина з Рівного проводили акцію на майдані Незалежності. Проте, за словами правоохоронців, вони робили це несанкціоновано, бо не подали заздалегідь відповідної заявки.

      Тому у поліції склали на протестувальників у присутності матері дівчини адмінпротоколи за порушення порядку і організації проведення мітингів. Крім того, оскільки учасниця мітингу неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

      Згодом у правоохоронних органах ініціювали комплексну службову перевірку щодо складання адмінпротоколів на мітингувальників.

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      Теги: Новини України Новини політики Рівне Володимир Зеленський Президент України Поліція
      Джерело: 24 канал
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