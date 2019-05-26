Негоже МВС гратися в політику, – Геращенко про затримання мітингувальників у Рівному

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко обурена діями правоохоронців у Рівному. Вона збирається направити депутатський запит у Нацполіцію.

Річ у тім, що 25 травня у центрі Рівного поліція затримала двох неповнолітніх, які вийшли на одиночний мітинг із плакатами, на яких писало: "Імпічмент президенту" і "Не кумовство, а по-братськи". 20-тирічний хлопець і 16-річна дівчина з Рівного проводили мітинг на майдані Незалежності. Правоохоронці кажуть – несанкціоновано, бо не подали заздалегідь відповідної заявки.

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Тому поліція склала на молодих людей у присутності матері адмінпротоколи за порушення порядку і організації проведення мітингів. Крім того, оскільки учасниця мітингу неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Такі дії поліцейських обурили віце-спікера Ради Ірину Геращенко.

"В Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніх за одиночний пікет з плакатом про "імпічмент". Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування , розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями – і це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, але це була демократія. Нікого не чіпали", – зазначила вона.

Так, Геращенко наголосила, що готує депутатський запит до Національної поліції.

Негоже МВС гратися в політику,

– додала віце-спікер.

Дивіться відео, на якому учасниця акції за імпічмент президента описує перебіг подій: