11:37
26 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Негоже МВД играть в политику, – Геращенко о задержании митингующих в Ровно

      85 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Информатор

      Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко возмущена действиями правоохранителей в Ровно. Она собирается направить депутатский запрос в Нацполицию.

      Дело в том, что 25 мая в центре Ровно полиция задержала двух несовершеннолетних, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых писалось: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". 20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили митинг на майдане Независимости. Правоохранители говорят – несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующей заявки.

      Читайте также: Пророссийская партия в Болгарии использовала для рекламы ролик с Зеленским: что известно

      Поэтому полиция составила на молодых людей в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организацию митинга. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

      Такие действия полицейских возмутили вице-спикера Рады Ирину Геращенко.

      "В Ровно задержали и затащили в милицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом про "импичмент". Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, закидывали игрушечными свиньями – и это бывало довольно агрессивно, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, но это была демократия. Никого не трогали", – отметила она.

      Так, Геращенко отметила, что готовит депутатский запрос в Национальную полицию.

      Негоже МВД играть в политику,
      – добавила вице-спикер.

      Смотрите видео, на котором участница акции за импичмент президента описывает ход событий:

       

      blog_ava
      Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      сегодня
      682
      Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Дети и несовершеннолетние Министерство внутренних дел Полиция Ирина Геращенко Ровно
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      сегодня , 11:05 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      682
      День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
      сегодня , 09:37 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
      13498
      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      Олексій Чибісов 1686
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 мая , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 886
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 мая , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 3185
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук