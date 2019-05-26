Негоже МВД играть в политику, – Геращенко о задержании митингующих в Ровно

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко возмущена действиями правоохранителей в Ровно. Она собирается направить депутатский запрос в Нацполицию.

Дело в том, что 25 мая в центре Ровно полиция задержала двух несовершеннолетних, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых писалось: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". 20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили митинг на майдане Независимости. Правоохранители говорят – несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующей заявки.

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Поэтому полиция составила на молодых людей в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организацию митинга. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Такие действия полицейских возмутили вице-спикера Рады Ирину Геращенко.

"В Ровно задержали и затащили в милицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом про "импичмент". Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, закидывали игрушечными свиньями – и это бывало довольно агрессивно, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, но это была демократия. Никого не трогали", – отметила она.

Так, Геращенко отметила, что готовит депутатский запрос в Национальную полицию.

Негоже МВД играть в политику,

– добавила вице-спикер.

Смотрите видео, на котором участница акции за импичмент президента описывает ход событий: