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      Митингующих за импичмент президента задержали в Ровно

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      Митинг за импичмент президента в Ровно
      Митинг за импичмент президента в Ровно / Radiotrek.rv.ua

      В центре Ровно два человека устроили митинг за импичмент президента с плакатами "Украина – вне закона", "импичмент президенту", "не кумовство, а по-братски". Митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции говорят, что задержания как такового не было, а участников акции просто пригласили в горотдел.

      20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили митинг на площади Независимости несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая. Поэтому правоохранители составили на молодых людей в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организацию проведения митингов.

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      Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы направлены в суд, который примет в дальнейшем решение.

      Она позвонила своему главному, он пришел и сказал мне, что я все же задержана. Они кричали на меня, давили, эта дама. Она несколько раз говорила мне, что я испортила ей день,
      – рассказала Общественному участница акции Дарья Коцюруба.

      Журналисты Общественного спросили у начальника горотдела полиции Василия Зелинского, на каком основании задерживали участников акции. Тот ответил, что их не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении.

      О факте составления протоколов на участников митинга за импичмент президента, 20-ти и 16-летних жителей Ровно на Майдане Независимости сообщила пресс-офицер полиции области Мария Юстицкая.

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      Меня и моего друга лично не удовлетворили назначения "кварталовцев" на государственные должности, и назначения люстрированных недавно людей на государственные должности, и выступления президента на русском языке на территории Украины. Это были главные причины (митинга),
      – рассказала Коцюруба.

      Смотрите видео, на котором участница акции за импичмент президента описывает ход событий:

       

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Импичмент Президент Украины Протесты Ровно
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