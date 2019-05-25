Митингующих за импичмент президента задержали в Ровно

В центре Ровно два человека устроили митинг за импичмент президента с плакатами "Украина – вне закона", "импичмент президенту", "не кумовство, а по-братски". Митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции говорят, что задержания как такового не было, а участников акции просто пригласили в горотдел.

20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили митинг на площади Независимости несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая. Поэтому правоохранители составили на молодых людей в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организацию проведения митингов.

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Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы направлены в суд, который примет в дальнейшем решение.

Она позвонила своему главному, он пришел и сказал мне, что я все же задержана. Они кричали на меня, давили, эта дама. Она несколько раз говорила мне, что я испортила ей день,

– рассказала Общественному участница акции Дарья Коцюруба.

Журналисты Общественного спросили у начальника горотдела полиции Василия Зелинского, на каком основании задерживали участников акции. Тот ответил, что их не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении.

О факте составления протоколов на участников митинга за импичмент президента, 20-ти и 16-летних жителей Ровно на Майдане Независимости сообщила пресс-офицер полиции области Мария Юстицкая.

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Меня и моего друга лично не удовлетворили назначения "кварталовцев" на государственные должности, и назначения люстрированных недавно людей на государственные должности, и выступления президента на русском языке на территории Украины. Это были главные причины (митинга),

– рассказала Коцюруба.

Смотрите видео, на котором участница акции за импичмент президента описывает ход событий: