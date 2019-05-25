Мітингувальників за імпічмент президента затримали в Рівному

В центрі Рівного двоє людей влаштували мітинг за імпічмент президента з плакатами "Україна – поза законом", "імпічмент президенту", "не кумовство, а по-братськи". Мітингувальників затримали правоохоронці, хоча в поліції кажуть, що затримання як такого не було, а учасників акції просто запросили до міськвідділу.

20-тирічний хлопець і 16-річна дівчина з Рівного проводили мітинг на майдані Незалежності несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки. Про це повідомила речниця поліції Марія Юстицька. Тому правоохоронці склали на молодих людей у присутності матері адмінпротоколи за порушення порядку і організації проведення мітингів.

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Крім того, оскільки учасниця мітингу неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Всі матеріали скерують до суду, який ухвалить надалі рішення.

Вона подзвонила своєму головному, він прийшов і сказав мені, що я все таки затримана. Вони кричали на мене, тисли, ця пані. Вона декілька разів говорила мені, що я зіпсувала їй день,

– розповіла Суспільному учасниця акції Дарина Коцюруба.

Журналісти Суспільного запитали у начальника міськвідділу поліції Василя Зелінського, на якій підставі затримували учасників акції. Той відповів, що їх не затримували, а запросили у підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення.

Про факт складання протоколів на учасників мітингу за імпічмент президента, 20-ти і 16-річні жителів Рівного на Майдані Незалежності повідомила прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька.

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Мене і мого друга особисто не задовільнили призначення "кварталівців" на державні посади, і призначення люстрованих нещодавно людей на державні посади, і виступи президента російською мовою на території України. Це були головні причини (мітингу),

– розповіла Коцюруба.

Дивіться відео, на якому учасниця акції за імпічмент президента описує перебіг подій: