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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Проросійська партія у Болгарії використала для реклами ролик з Зеленським: що відомо

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Болгарська проросійська партія "Відродження" для своєї передвиборчої агітації використала кадри із серіалу "Слуга народу", у якому головну роль виконує Володимир Зеленський.

      Мовиться про кадри, на яких персонаж Голобородько розстрілює парламент. Опублікували ролик 22 травня. На ньому головний герой українського серіалу стріляє в депутатів, а згодом з'являється напис "Відродження. Лише ми можемо", передає "Радіо Свобода".

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      Центральна виборча комісія Болгарії вже заборонила "Відродженню" використовувати відео із чинним українським президентом. Річ у тім, що епізод має сцени насильства, що порушує Виборчий кодекс. Окрім того, він може спонукати до насильства людей.


      Кадр із серіалу "Слуга народу", де чинний президент Зеленський виконував роль кіношного президента Голобородька

      Зазначимо, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда президента не дозволяли використовувати відео, і це може бути також порушенням авторських прав.

      Що відомо про болгарську партію "Відродження"? Вона заснована у 2014 році, її члени виступають за вихід країни з Європейського Союзу, НАТО, а також – за переорієнтацію на Росію. На крайніх парламентських виборах у 2017 році партія набрала понад 1% голосів виборців.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Болгарія
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