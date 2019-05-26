Критики не боюсь, – Зеленский о пикете против себя и задержании активистов в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух активистов, которые вышли в центр Ровно с плакатами об "импичменте президента". Гарант призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Глава государства отметил, что в правоохранительных органах проведут служебную проверку инцидента.

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Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче,

– отметил Зеленский

Также, президент обратился к полицейским, чтобы те не задерживали политических активистов и подчеркнул, что "не боится критики".

Что известно об инциденте с задержанием в Ровно?

25 мая в центре Ровно полиция задержала двух молодых людей, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых писалось: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". 20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили акцию на майдане Независимости. Однако, по словам правоохранителей, они делали это несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующей заявки.



Поэтому в полиции составили на протестующих в присутствии матери девушки админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.



Впоследствии в правоохранительных органах инициировали комплексную служебную проверку по составлению админпротоколов на митингующих.