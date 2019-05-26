16:12
26 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Критики не боюсь, – Зеленский о пикете против себя и задержании активистов в Ровно

      189 Читати новину українською
      Зеленский прокомментировал задержание активистов в Ровно, которые требовали его импичмента
      Зеленский прокомментировал задержание активистов в Ровно, которые требовали его импичмента / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух активистов, которые вышли в центр Ровно с плакатами об "импичменте президента". Гарант призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

      Глава государства отметил, что в правоохранительных органах проведут служебную проверку инцидента.

      Читайте также: Негоже МВД играть в политику, – Геращенко о задержании митингующих в Ровно

      Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче,
      – отметил Зеленский

      Также, президент обратился к полицейским, чтобы те не задерживали политических активистов и подчеркнул, что "не боится критики".

       

      Что известно об инциденте с задержанием в Ровно?
      25 мая в центре Ровно полиция задержала двух молодых людей, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых писалось: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". 20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили акцию на майдане Независимости. Однако, по словам правоохранителей, они делали это несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующей заявки.

      Поэтому в полиции составили на протестующих в присутствии матери девушки админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

      Впоследствии в правоохранительных органах инициировали комплексную служебную проверку по составлению админпротоколов на митингующих.

      blog_ava
      В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков
      сегодня
      1892
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Ровно Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      сегодня , 16:00 Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      Злой Одессит 111
      Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      сегодня , 15:00 Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      Дмитро Гнап 177
      Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:03 Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1020
      Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      сегодня , 12:00 Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      Крістіна Бердинських 249
      Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      сегодня , 11:05 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      850
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук