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      Зеленского обвинили в плагиате: что об этом известно

      139 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      По сети распространяется информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью позаимствовал из книги Мэтью Барроуза "The Future. Declassified". Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения уместны.

      Пользователи в основном говорят о той части выступления Зеленского, где он рассказывает о Гутенберге, мобильных телефонах в Африке и онлайн банкинге.

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      Да, действительно в книге "The Future. Declassified" говорится о вещах, которые отмечал Зеленский, и о них можно прочитать на двух страницах. Заметим, что президент взял из этой книги лишь ключевые тезисы, но ни одной полной цитаты себе не приписывал.

      Плагіат, Зеленський, iForum
      Фрагмент книги "The Future Declassified" Мэтью Барроуза, которую использовал Зеленский 

      Плагиат: что об этом говорит закон и ученые

      Согласно закону Украины "Об авторском праве и смежных правах", плагиат – предание огласке (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под именем лица, которое не является автором этого произведения. Правда, исчерпывающего и общепринятого определения этого термина пока нет. К примеру, Словарь украинского языка определяет его как "присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы, искусства или на чужое открытие, изобретение или рационализаторское предложение, а также использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора".

      В своей статье "Плагиат: его разновидности и меры противодействия" Владимир Зуб и Николай Демьяненко отмечают, что авторы одного из крупнейших англоязычных ресурсов для выявления плагиата "Turnitin" классифицируют его как:

      – выдачу выполненной другим автором работы за свою без внесения в нее каких-либо изменений;

      – копирование значительной части чужой работы в свою без внесения в заимствованное каких-либо изменений;

      – "маскировка плагиата" самостоятельным написанием переходных предложений между скопированными частями;

      – внесение незначительных правок в скопированный материал (переформулирование предложений, изменение порядка слов в них и т. д);

      – полное заимствование текстов из других источников, но полное их перефразирование;

      – издание собственной когда-то уже написанной работы как новой.

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      Профессор Киево-Могилянской академии Сергей Квит со ссылкой на онлайновый словарь Merriam-Webster пишет, что “заниматься плагиатом” означает:

      – воровать или выдавать (идеи или слова другого) за свои собственные;

      – использовать чью-то продукцию без указания источника;

      – полностью или частично украсть художественное, научное или иное произведение или работу и выдать их за свою;

      – представлять как новую и оригинальную идею или продукт, полученные из существующего источника.

      Следовательно, можно утверждать, что Владимир Зеленский полностью произведение в своей работе не использовал, однако некоторые мысли из книги Мэтью Барроуза "The Future, Declassified" выдал за свои.

      Выступление Владимира Зеленского на iForum: смотрите видео

      Раскритиковал Владимира Зеленского за выступление на iForum и действующий министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, гарант неправильно употребил слово "дигитализация", сказав "диджитализация". Также является приемлемым и вариант "цифровизация".

      Кроме того, Омелян упрекнул Зеленского:

      – медицину надо развивать всесторонне. Превентивная медицина – по деньгам вашим кураторам, и она точно есть в Швейцарии и Израиле;

      – пример с Африкой хоть и имеет смысл, но его на голову не натянешь. Украинцы были уверены, что Украина находится на карте Европы и у нас уже есть мобильная связь 4G, и он развивается. А еще в 2013 и 3G не было;

      – уже все перешли на цифровые подписи и электронный документооборот, сервисы переходят в цифру, дигитализация происходит повсюду;

      – СЕТАМ (система электронных долгов) и геокадастр – на блокчейне, реестр колесных транспортных средств Мининфраструктуры – уже на этапе перевода на блокчейн;

      – в Украине происходит взрывной рост количества электрокаров.

      В то же время, Омелян обвинил Зеленского в том, что тот выступал на русском, а не на государственном украинском.

      Кроме того, по сети распространяется сообщение, что якобы Владимир Зеленский сплагиатил свое поздравление киевлян с днем города. Однако подлинность этого текста вызывает большие вопросы.

      Зеленський, плагіат, президеент, промова

      какие еще скандалы возникали в украине вокруг владимира зеленского:
       
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Скандал
      Источник: 24 канал
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