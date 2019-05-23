Во время IForum десяток телохранителей охраняли Зеленского от журналистов: фото

После завершения доклада на ИТ-конференции iForum в Киеве президент Владимир Зеленский вышел в павильон, чтобы осмотреть технологические новинки. Его сопровождали около десяти сотрудников Управления госохраны, которые не подпускали к гаранту журналистов.

Пока Зеленский рассматривал инновационные разработки, представители СМИ задавали ему многочисленные вопросы относительно отказа Верховной Рады рассматривать президентский законопроект об изменении избирательного законодательства, а также просили прокомментировать свои первые кадровые назначения. Ни на один вопрос главагосударства не ответил, пишет LIGA.net.

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"Давайте не о политике. Сегодня говорим только об инновациях", – сказал Зеленский.



О политике Зеленский со СМИ говорить не хотел // LIGA.net

Однако когда его попросили о фото с ним, тогда президент с улыбкой ответил: "Это уже можно".



Журналисты могли фотографироваться с Зеленским, но не ставить вопросы о политике // LIGA.net

Издание отмечает, что их корреспондент тоже был в числе тех, кто хотел услышать комментарий Зеленского о первых политических шагах. В частности, почему первым заместителем главы СБУ был назначен Ивана Баканов, который не имеет опыта работы в правоохранительных органах. Взамен журналист трижды получил в живот локтем от телохранителей президента, которые продолжали оттеснять медийщиков, и ушел из оттоптанными ногами.



Телохранители президента постоянно оттесняли журналистов // LIGA.net