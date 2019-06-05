Провокация от команды Порошенко, – у Зеленского прокомментировали плагиат в его речи

Администрация Президента инициировала служебное расследование об идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского в Брюсселе и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Пресс-секретарь Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Святослав Цеголко утверждает, что Зеленский украл часть речи у своего предшественника.

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Зеленский и действительно на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе использовал целый абзац, который Порошенко произнес на съезде партии "Европейская Солидарность".

Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве,

– сказал Зеленский в Брюсселе.

Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": видео

Поэтому, заместитель главы Администрации Президента Владимира Зеленского по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал расследование.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", – рассказали в АП.

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У президента отдельно отметили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно работниками его Администрации. Поэтому, представители "предыдущей власти", то есть пятого президента Петра Порошенко, не имели влияния на вопросы, который действующий гарант обсуждал с европейскими партнерами Украины.

Если подтвердится частное сотрудничество госслужащих МИД с Петром Порошенко, в АП Зеленского обещают сделать "жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы".

Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко,

– отметили в Зеленского.

Заметим, это уже не первый случай, когда Зеленского обвиняют в плагиате. Так раньше по сети распространялась информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью заимствовал из книги Мэтью Барроуза The Future. Declassified. Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения являются уместными – читайте в нашем материале.