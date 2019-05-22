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      Рада провалила зміни до виборчого законодавства: перша реакція Зеленського

      522 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Президент України Володимир Зеленський прокоментував провалення народними депутатами у Верховній Раді голосування за його законопроекти щодо публічних закупівель у період виборів та внесення змін до виборчого законодавства.

      Глава держави надіється, що незважаючи на ігнорування Радою законопроекту про зміну виборчого законодавства, українці оберуть на позачергових виборах нових політиків, здатних до реальних дій.

      Читайте також: Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів

      Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня!
      – заявив Зеленський.

      На засіданні 22 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента Володимира Зеленського.

      Так, за включення до порядку денного законопроекту № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" проголосували лише 92 народні депутати із 226-ти необхідних.

      За законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу" проголосувало 127 депутатів.

      Що передбачає закон Зеленського про про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.

      У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема:
      - зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      - роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      - прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      - належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Законодавство Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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