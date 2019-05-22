Рада провалила изменения в избирательное законодательство: первая реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал народными депутатами в Верховной Раде голосования за его законопроекты о публичных закупках в период выборов и внесении изменений в избирательное законодательство.

Глава государства также выразил надежду, что несмотря на игнорирование нардепами в Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, украинцы выберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.

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Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле,

– заявил Зеленский.

Также президент призвал граждан прийти на парламентские выборы 21 июля и "сделать вместе" депутатов, которые провалили его законы.

На заседании 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента Владимира Зеленского.

Так, за включение в повестку дня законопроекта № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" проголосовали только 92 народных депутата из 226-ти необходимых.

За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса проголосовало 127 депутатов.

Что предусматривает закон Зеленского о об изменении избирательного законодательства?

Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.



В объяснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду нуждается в серьезных изменениях в системе администрирования выборов. В частности:

- изменение формы и содержания избирательных бюллетеней;

- разъяснительной работе среди избирателей об особенностях системы;

- принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.