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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Рада провалила изменения в избирательное законодательство: первая реакция Зеленского

      850 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал народными депутатами в Верховной Раде голосования за его законопроекты о публичных закупках в период выборов и внесении изменений в избирательное законодательство.

      Глава государства также выразил надежду, что несмотря на игнорирование нардепами в Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, украинцы выберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.

      Читайте также: Распущенная Рада и проваленные изменения: теперь будет с избранием народных депутатов

      Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле,
      заявил Зеленский.

      Также президент призвал граждан прийти на парламентские выборы 21 июля и "сделать вместе" депутатов, которые провалили его законы.

      На заседании 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента Владимира Зеленского.

      Так, за включение в повестку дня законопроекта № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" проголосовали только 92 народных депутата из 226-ти необходимых.

      За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса проголосовало 127 депутатов.

      Что предусматривает закон Зеленского о об изменении избирательного законодательства?
      Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.

      В объяснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду нуждается в серьезных изменениях в системе администрирования выборов. В частности:
      - изменение формы и содержания избирательных бюллетеней;
      - разъяснительной работе среди избирателей об особенностях системы;
      - принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
      - надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Законодательство
      Источник: 24 канал
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