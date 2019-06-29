Голобородько VS Зеленський: в чому розчарувався новий президент

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Розпочався другий місяць президентства Зеленського, а економічного дива досі не трапилось. Якби мені не кортіло звинуватити у цьому президента, проте – це не його сфера відповідальності. Хоча він іноді про це забуває.

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Глава держави не може наказати громадянам стати багатими, а цінам бути низькими. Він відповідає за зовнішню політику, оборону та безпеку.

Повернення Росії у ПАРЄ

Напевно найголовнішою подією цього тижня стало повернення Росії у ПАРЄ. На знак протесту пів східної Європи залишили Асамблею.

Що таке Рада Європи? Це, начебто, організація про цінності, демократію, свободу, права людини. Росію виключили звідти за анексію Криму й агресію на Донбасі. Але щось я не бачу, щоб російські війська забрались з території України.

Чому Росію виключили, а потім повернули у ПАРЄ? Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році, коли ця держава анексувала Крим та розв’язала бойові дії на Донбасі. Тож Росія припинила свою участь в організації та сплачувати відповідні внески.



Проте в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою змінила санкційний режим та повернула Росію до роботи в асамблеї без обмежень права голосу, поновивши всі права цієї держави. Українська делегація влаштувала демарш, покинула залу засідань та звернулась до свого парламенту із закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі ПАРЄ.

Ще минулого тижня Зеленський радісно звітував про дружбу з Німеччиною і Францією. А вже цього висловив глибоке розчарування. От така вона європейська політика. Майже така ж вульгарна, як у серіалі, який зробив президента президентом. Дипломатичні перемоги в ньому, якщо пам'ятаєте, здобували через ліжко.



Кадр з серіалу "Слуга народу"

В реальному житті в Україні міністр закордонних справ Павло Клімкін, перш ніж виносити ноту Кремлю, бере і не радиться з новим главою держави. А сам президент дозволяє собі ось такі емоційні заяви: "Я хочу звернутись до президента Володимира Путіна. Поверніть наших дітей".

Дивіться відео з брифінгу Зеленського зі словами про Павла Клімкіна та Володимира Путіна:

Судячи з цього першого скандалу для нового президента зовнішня політика таки буде великим викликом.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО

А поки увага усього світу була прикута до Страсбурга, я поїхав у сусідній Брюссель, де в ці дні також обговорювали Росію. Я відвідав штаб-квартиру головного експортера демократії й миру у світі – НАТО.

І знаєте, що там вражає? Ніхто нікуди не поспішає. Скоріше навпаки – усе дуже повільно.

А ще знаєте, чим усі пишаються найбільше? Дуже екологічною будівлею нової штаб-квартири Альянсу. Вона опалюється взимку, і охолоджується влітку геотермальними водами. На даху багато сонячних батарей. А дощову воду вони збирають, очищують і використовують.

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А ще тут взагалі немає озброєної охорони, натомість є безліч велосипедних стоянок. Усі приміщення там з різними ступенями доступу. А ще є офіси, де працюють з особливо секретною інформацією. Весь штаб – це великий координаційний центр. Там працює близько чотири тисячі представників країн-членів і партнерів НАТО.



Штаб-квартира Альянсу

Цього тижня там проходила зустріч на одному з найвищих рівнів. З'їхались міністри оборони говорити про гроші.

Як ви можете помітити, все більше наших союзників виконують нашу мету – витрачати не менше двох відсотків ВВП на оборону,

– сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

А ще вони висунули ультиматум Росії, якщо до другого серпня Путін не припинить свою ракетну програму – НАТО вживатиме жорстких заходів.

Йдеться про порушення Росією Договору про використання певних видів ракет. Це угода, яку підписали ще Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. США та РФ мали відмовитись від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої та малої дальності.

А ось про Україну цього разу там публічно не говорили. І лиш питання від українських журналістів змусило генсека НАТО згадати назву нашої країни.

Заступник міністра оборони Анатолій Петренко сказав, що Україна підтвердила усі свої зобов'язання щодо реформування війська, а також участі у різних операціях НАТО. Зокрема і можливу участь українських військових в місії в Іраку.

Я б дуже хотів, щоб в один прекрасний день серед прапорів країн, які є членами НАТО, був і прапор України. Хоча б тому, що це буде показником – наша держава справді є демократичною, корупція подолана, а військо відповідає найсучаснішим стандартам.

Які країни є членами НАТО? Країнами-засновницями НАТО у 1949 році стали – Бельгія, Канада, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Велика Британія і США.



Пізніше до Альянсу приєднались Греція і Туреччина, Німеччина, Іспанія, Чеська Республіка, Угорщина і Польща, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія, Албанія і Хорватія, Чорногорія.

Проте я розумію, що нас сюди ніхто не візьме, допоки на Донбасі війна, а Крим – анексований.

Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

Відведення військ під Станицею Луганська

Наша безпека тільки у наших руках. І чимшвидше ми це зрозуміємо – тим краще. Наразі ми змушені відводити війська. Як цими днями під Станицею Луганською. Це наші зобов'язання за Мінськими домовленостями, тож коментувати доцільність того, що ви бачите – безглуздо.

А от що смішно – так це відео, яке поширила прес-служба ООС. Вас нічого не бентежить? Це кадри мирного відведення військ. Шматок, де військові відступають прикриваючи один одного.

Як на мене, замість того, щоб знімати показуху, у найкращих традиціях радянської армії, краще організували б воїнам додаткові навчання. Повірте для оборони від цього буде більше користі.

Парламентські вибори

Зрештою, ми можемо скільки завгодно говорити про зовнішню політику, оборону та інші важливі речі, але сьогодні в Україні політикам вони не дуже цікаві.

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Охочих стати депутатами майже шість тисяч осіб. Нічого собі такий конкурс – майже 14 кандидатів на одне депутатське місце. Уявляєте, скільки у нас альтруїстів в країні. Повірити не можу, що усі ці люди готові вдень і вночі служити країні за досить скромну депутатську зарплатню.

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Кумедно, що серед кандидатів у депутати є Зеленський, та ще й не один, цілих вісім. Рівно стільки людей з прізвищем Зеленський вирішили випробувати долю. Або швидше ввести в оману виборців і "відгризти" в когось голоси.

Дивлюсь я на все це і хочеться довести ситуацію до повного абсурду. Тому – Голобородько йде в депутати! Але ні. Хай хоч я, справжній Голобородько, пожалію психічне здоров'я українців.

Якщо відверто, політика – це дуже серйозна і відповідальна робота. Обирати до органів влади випадкових людей – це те саме, що їздити на машині з психічно неврівноваженим, п'яним та ще й сліпим водієм за кермом.

Якщо це усвідомлюють не всі політики, давайте хоч ми з вами будемо намагатись робити усвідомлений і обдуманий вибір. Бо саме від нього залежить свобода і незалежність нашої країни, ваше здоров'я та життя, майбутнє ваших дітей. А щоб через цей вибір не довелось кусати лікті, дивімось на світ критично.



Коли відбудуться позачергові парламентські вибори – деталі в інфографіці