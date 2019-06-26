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      НАТО висунуло жорсткий ультиматум Росії через ядерний договір

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      НАТО вимагає повернутись Росії до виконання Договору про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності. Якщо цього не відбудеться, то Альянсу доведеться вжити жорстких заходів.

      За словами кореспондента 24 каналу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Росії є час до 2 серпня повернутися до дотримання договору про нерозповсюдження ракет.

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      "Ми закликаємо Росію стати на шлях відповідальності. Але, на жаль, ми не побачили ніяких ознак того, що Росія має намір це зробити. Фактично, вона продовжує розробляти і розгортати нові ракети", – сказав генсек.

      Що відомо про ракети середньої та малої дальності? Це ракети, які становлять велику небезпеку, адже несуть на собі ядерний заряд і їх важко перехопити. Якщо випустити ракети з території Росії, то вони можуть покрити фактичну всю територію Європи.

      Якщо Росія не виконає вимоги, то США вийдуть з цього договору і перестануть нести будь-яку відповідальність зі свого боку на розповсюдження ракет.

      Країни Європи заявили, що у такому випадку будуть вжиті жорсткі заходи. Мова йде, зокрема, про проведення певної кількості навчань, про закупку звичайних видів озброєння та встановлення нових систем протиракетної оборони на території європейських країн. Водночас наголосили на тому, що на території Європи не будуть розміщуватись нові ракети з ядерними запасами.

      Що таке Договір про обмеження ракет малої та середньої дальності? У 1987 році СРСР і США підписали Договір про нерозповсюдження ракет наземного базування малої (від 500 до 1000 кілометрів) і середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів). Продовж трьох років країни мали знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів. 

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Зброя Європа НАТО Ядерна безпека Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 канал
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